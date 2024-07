Baignade dans la Seine : Oudéa-Castera grille la priorité à Hidalgo

La ministre des Sports et des JO s'est baignée en combinaison de plongée en plein centre de Paris, vers le Pont des Invalides, pas très loin du lieu où doivent se dérouler les épreuves olympiques. Elle n'a pas échappé à la glissade en entrant dans le fleuve, accompagnée par le tout nouveau porte-drapeau de l'équipe de France paralympique, le paratriathlète Alexis Hanquinquant.

Elle devance donc de quelques jours Anne Hidalgo avec qui elle entretient une mauvaise relation notoire et qui a programmé de se baigner le 17 juillet si la qualité de l'eau le permet. Les épreuves olympiques de triathlon et de nage en eau libre doivent se dérouler au niveau du pont Alexandre III.

Après plusieurs salves de mauvais résultats en raison d'une météo très pluvieuse, les autorités locales ont annoncé vendredi de bons résultats de l'analyse de l'eau, à deux semaines pile du début des JO.

Les organisateurs des JO de Paris ainsi que l'Etat, la mairie et la préfecture de région sont sur les dents en raison de cette météo très pluvieuse depuis le printemps qui a fait reporter des répétitions de la cérémonie d'ouverture ainsi qu'un entraînement de l'équipe de France de nage en eau libre.

La qualité de l'eau de la Seine était conforme aux standards de baignade « onze jours, ou dix jours » sur les douze derniers, a indiqué vendredi sur RFI l'adjoint à la mairie de Paris chargé des Jeux olympiques et de la Seine.

« On espère qu'il va faire un peu meilleur, mais on n'a pas du tout d'inquiétude sur la possible tenue des compétitions, qui vont se faire », avait-il ajouté.