Avis sur Infoportail : Le nouvel outil des entrepreneurs modernes

Infoportail : La banque de donnée intuitive des entreprises

Une startup londonienne récente

Fondée en mars 2021, Infoportail.com est une petite entreprise basée à Londres qui propose un ensemble de services permettant de se renseigner sur des données légales, financières et managériales de multiples entreprises. Il s'agit donc d'un précieux outil offrant aux professionnels la possibilité d'établir des veilles précises, afin de mettre en place une stratégie opérationnelle efficace. Infoportail bénéficie ainsi d'une antenne située à Paris, lui permettant de fournir des données aux entrepreneurs français.

Une mine d'information internationale

L'entreprise dispose d'une modeste équipe de onze collaborateurs basés dans un ensemble de pays différents. L'un des avantages de la jeune entreprise est de pouvoir prodiguer des données professionnelles concernant un total de six pays. Cet aspect international permet, en outre, de pouvoir se renseigner aisément sur de multiples secteurs du marché européen.

Une boîte à outil complète

Un système aussi performant qu'accessible

Infoportail capitalise essentiellement sur les technologies employées, tant d'un point de vue ergonomique que pratique. Ainsi, la plateforme propose une interface au design intuitif et épuré. Finies les longues heures d'errance sur des fiches entreprise illisibles, avec Inforportail, la recherche d'informations clés est simple et rapide. Les données des entreprises sont mises en page au travers de plaquettes aérées, ponctuées de graphiques clairs et précis. De même, la plateforme détient une base de données riche et ne recense pas moins de 12 millions d'entreprises, anciennes comme actuelles. L'équipe technique de l'entreprise s'évertue à enrichir continuellement sa banque de données d'informations fiables et actuelles.

De nombreux services

Les services d'Infoportail s'adressent aussi bien à des professionnels à la recherche de prospects qu'à des particuliers souhaitant se renseigner sur le monde de l'entreprise. On distingue plusieurs types de données disponibles. En premier lieu, Infoportail offre une multitude de données d'identification issu d'analyses croisées. De plus il est possible de trouver plusieurs informations financières sur la plateforme :

Comptes

Effectifs

Charges d'exploitation

Résultats nets

Scores de solvabilité

Ratios d'analyse financières

Ainsi, les outils et les usages proposés par le site sont variés : on pourra utiliser les informations d'identification et les analyses financières d'Infoportail afin d'étudier les comportements et résultats d'un secteur donné, comme il sera possible d'utiliser l'outil comme un support de prospection et de recherches de clients B to B. À ce titre, Infoportail propose une boîte à outil variée, telle que la création d'alertes permettant de se renseigner en continu sur les nombreuses entreprises étudiées. De même il est possible de mettre en place des listes de prospection prenant en compte les moyens et la solvabilité des structures. L'entreprise propose également de télécharger des exemplaires de nombreux documents utiles tels que les statuts, actes, extraits KBIS, ect... Infoportail s'affirme comme une redoutable plateforme polyvalente et complète.

Les différents tarifs d'Infoportail

Concernant les tarifs affichés, Infoportail propose à ses clients trois types de prestations différenciées. Comme ses nombreux concurrents, l'entreprise présente une partie de ses informations gratuitement, notamment les données légales et financières étant en libre accès. Pour accéder à des services plus complets tels que les rapports KYC et les rapports de solvabilité, il suffira de souscrire à un abonnement de 39€ par mois. Cette formule se révèle assez avantageuses et permettra notamment de bénéficier des outils de prospection et d'alertes, qui sont un réel atout pour une entreprise souhaitant mettre en place une campagne de démarchage efficace, tout en assurant ses arrières à l'aide d'une veille perpétuelle. Pour les professionnels souhaitant être au cœur de l'information entrepreneuriale, il faudra se tourner vers l'abonnement supérieur (299 €/mois) offrant de bénéficier d'une connexion API et de téléchargements illimités et automatiques. Il s'agit d'une réelle opportunité permettant de bénéficier d'un outil d'information quasi automatique.

Disposant d'une base de données déjà relativement complète, Infoportail ambitionne de devenir la plateforme de référence concernant l'information entrepreneuriale. Son ergonomie et ses services en font une boîte à outil simplifiant la vie à de nombreux clients.