Besoin d’une carte virtuelle, voici ce qui se fait

Avec l'essor du commerce en ligne, de plus en plus de consommateurs font leurs achats sur internet. Mais face à la recrudescence des piratages informatiques, des solutions ont été trouvées pour sécuriser les transactions. L'une d'elles est la carte virtuelle, mise en service en 2002. D'abord destinée à l'ordinateur, son utilisation a été étendue aux mobiles et aux tablettes depuis 2016. Voici notre guide sur la carte bancaire virtuelle.

Qu'est-ce que le service de carte virtuelle bancaire ?

La carte bancaire virtuelle est un moyen de paiement numérique permettant de faciliter, et surtout de sécuriser, les transactions sur internet. Elle prend la forme de l'e-carte bleue ou de la carte virtuelle Mastercard, distribuée par Anytime.

Elle est constituée, comme une carte bancaire physique, d'un numéro, d'une date de validité ainsi que d'un code cvv ou cvc. Le numéro de carte bancaire est éphémère et à usage unique. La carte virtuelle met donc son utilisateur à l'abri des fraudes bancaires en ligne puisque le numéro de la carte bancaire réelle n'intervient aucunement dans la transaction sur le web.

Une carte bancaire virtuelle peut être utilisée pour régler l'ensemble des achats effectués sur internet que ce soit sur les sites français ou étrangers, dès lors que ces derniers acceptent le paiement par carte bancaire.

Quels sont les avantages de cette carte ?

L'utilisation d'une carte bancaire virtuelle présente des avantages considérables. Comme évoqué plus haut, il s'agit d'un système sécuritaire. En effet, l'atout majeur de la carte virtuelle est sa sécurité accrue. Pour effectuer un achat en ligne, le client doit renseigner des informations confidentielles telles que le code envoyé sur son Smartphone. Le fait que le numéro de la carte bancaire soit à usage unique permet de protéger le client contre toute fraude. De plus, ce numéro éphémère a une durée de validité très courte (Plus de détails sur les banques en ligne ici-même).

Aussi, avec les néobanques comme Anytime, la carte bancaire virtuelle est gratuite. Mais cet avantage n'est pas disponible partout. En réalité, ce type de service est payant dans les établissements bancaires traditionnels.

Outre la gratuité, un autre avantage de la carte virtuelle est la transparence. Certains sites e-commerces imposent aujourd'hui aux consommateurs, un abonnement mensuel automatique. Mais grâce à cette carte, le débit automatique n'aura plus aucun effet sur le compte du client.

Comment fonctionne-t-elle ?

En pratique, l'utilisation de la carte bancaire virtuelle est assez simple. Pour générer et créer une carte bancaire numérique, l'utilisateur doit se connecter à son espace personnel sur le site de sa banque ou de son application bancaire mobile en fournissant son identifiant et son mot de passe.

Il passe ensuite la commande d'une carte virtuelle de paiement, en précisant le montant exact de son panier d'achats dans la devise concernée. Il peut modifier éventuellement la date de validité du numéro éphémère. L'établissement bancaire génère alors le numéro de la carte bancaire virtuelle et l'affiche immédiatement sur l'espace personnel. Cet établissement peut être une néobanque comme Anytime, par exemple.

Le client doit ensuite noter et copier les coordonnées de la carte, et payer enfin son achat en renseignant sur le site de l'e-commerçant ce numéro éphémère. Ces coordonnées deviennent caduques une fois la transaction finalisée.

Quelles sont les banques qui proposent le service de carte virtuelle ?

Peu de banques sur internet offrent la possibilité d'avoir une carte virtuelle. Deux banques en ligne notamment sont connues pour proposer cette option. Il s'agit de Fortuneo Banque et Hello Bank, qui facturent toutes les deux, ce service.

Par contre, la quasi-totalité des banques traditionnelles propose ce service qui est aussi payant. Seules quelques banques comme Crédit Agricole et sa filiale LCL ou encore HSBC ne permettent pas de disposer de carte bancaire virtuelle.

Par ailleurs, depuis quelques années, les néobanques séduisent de plus en plus de clients. Ces banques 100% mobiles dédiées aux professionnels et aux particuliers proposent ce service de paiement sécurisé sur Internet. Les néobanques sont les seules à ne pas facturer la carte virtuelle bancaire et elles attirent un plus grand nombre de personnes.

Anytime est l'une des néobanques les plus en vue. C'est en effet, une fintech française, créée en 2012 qui propose une offre de compte sans banque. Elle permet ainsi d'obtenir un RIB, une carte Visa ou Mastercard gratuite ainsi qu'une carte bancaire virtuelle gratuite et fiable.