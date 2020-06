Birmanie : un voyage au « Pays des mille pagodes » ne s’improvise pas

Depuis 2011, la Birmanie est devenue une véritable destination de voyage. Cette année coïncide avec la fin de la longue dictature militaire dans le pays. C'est seulement à partir de ce moment que le tourisme dans ce magnifique pays s'est véritablement développé. Ne vous attendez donc pas à un tourisme de masse et les villes sont bien différentes de la conception que vous vous en faites. Ce sont encore des villes à dimension humaine où la nature est encore préservée.

Pas de distributeur automatique à chaque coin de rue

Si vous aimez visiter les villes, alors Bagan est une étape incontournable. Elle ne compte pas moins de quatre mille temples bouddhistes. Mandalay et Yangon valent également le détour. Lorsque vous séjournez en Birmanie, n'oubliez pas que ce pays est encore en plein développement. Ne vous attendez donc pas à trouver un distributeur automatique à chaque coin de rue ni à pouvoir passer des appels aussi facilement avec votre smartphone.

Démarches à entreprendre

Si vous prévoyez de vous rendre en Birmanie, assurez-vous d'obtenir les bonnes informations et de bien vous préparer pour votre voyage. Vous aurez besoin dans tous les cas d'un visa Birmanie pour pouvoir entrer dans le pays. La demande de visa peut s'effectuer en ligne et coûte 69,95 euros. Son délai d'obtention est généralement d'une semaine. Le visa que vous pouvez imprimer et conserver à portée de main durant votre voyage a une durée de validité de quatre-vingt-dix jours. Vous pouvez alors séjourner dans le pays pendant de 28 jours consécutifs au maximum. Vous devez en tout cas avoir déjà réservé un hébergement pour une nuit et disposer d'un billet retour ou d'un billet de transit. Ce visa vous permet de vous rendre dans les aéroports autorisés. Si vous souhaitez entrer dans le pays d'une autre manière, vous devrez demander un autre type de visa auprès de l'ambassade de Birmanie à Paris ou à Bruxelles, par exemple.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site du ministère des Affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/birmanie/

Pour vous faciliter la tâche, la vidéo suivante vous explique comment remplir le formulaire de demande de visa Birmanie :

Un éventail varié d'activités

La meilleure période pour séjourner en Birmanie s'étend d'octobre à février. Vous profiterez de températures plus supportables et les précipitations sont presque inexistantes pendant cette saison « fraîche ». La température moyenne se situe alors autour de 25°C. La saison des pluies dure de juillet à septembre. Pendant la saison « chaude » qui va de mars à mai, les températures peuvent osciller entre 30°C et 45°C.

Si vous souhaitez vous évader ou connaître un dépaysement total, alors la Birmanie a beaucoup à vous offrir : des plages tranquilles, des forêts tropicales, des massifs montagneux parfois très boisés. La faune sauvage est composée d'éléphants, de tigres, de singes, de léopards et de rhinocéros qui vivent encore en liberté. Elle comprend également des serpents venimeux et un nombre impressionnant d'espèces de papillons.

D'autre part, il est recommandé de se faire vacciner contre le paludisme avant le voyage. Il est également conseillé de ne pas boire l'eau du robinet qui doit être considéré comme non potable. Vous pouvez en revanche découvrir le thé qui est la boisson nationale des Birmans !