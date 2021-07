Borne digitale : pourquoi l'intégrer à son point de vente ?

Retail : la nécessité d'une adaptation au digital

Quand on parle du commerce physique, on en vient irrémédiablement au retail, qui désigne la vente d'articles en petite quantité aux consommateurs. Au vu du schéma suivi par ce modèle de vente, les interactions avec la clientèle doivent être optimisées pour créer la meilleure expérience client possible. Cette réflexion a progressivement mené à une digitalisation du secteur du retail et des points de vente physiques. Même si l'adaptation au digital n'est pas un besoin né du Covid, les effets de la crise sanitaire ont exacerbé la nécessité d'une telle solution.

Pour la survie et l'évolution du retail, le passage au digital n'est clairement plus une option, d'autant plus que les clients ont développé de nouvelles habitudes pendant le Covid. Pour les aider à retrouver des repères de consommation, les bornes tactiles PLV Broker font partie des solutions à déployer dans vos points de vente. Mais en quoi l'installation d'une borne digitale peut être bénéfique à votre activité ?

Établir un lien entre le web et le réel

En ligne, le consommateur peut accéder à toutes les informations dont il a besoin en quelques clics. De la recherche d'un produit à sa commande, il se passe relativement peu de temps. L'instantanéité n'est donc plus un luxe, mais une norme à laquelle l'internaute s'est attaché et dont il ne peut plus se passer. Le confinement a amplifié ce phénomène, grâce notamment aux efforts consentis par les entreprises pour améliorer la qualité de leurs sites et de leurs services. Durant cette période, les commandes en ligne ont connu une hausse significative, les internautes préférant se faire livrer à domicile afin de limiter leurs déplacements.

Dans un contexte post-covid, même si un « retour à la normale » se fait ressentir, certains réflexes demeurent inchangés. Le consommateur se montre toujours aussi pressant et exigeant. Il recherche donc naturellement les endroits qui lui garantissent la meilleure qualité de service, que ce soit en ligne ou dans un lieu de vente physique.

Dans une telle situation, il appartient aux commerces d'offrir aux consommateurs des conditions idoines, en équipant leurs points de vente d'équipements à même de changer le parcours client. Gagner des clients, les satisfaire et les fidéliser, ce sont là des enjeux communs aux boutiques virtuelles et physiques. Relever ces défis n'a rien d'une gageure pour peu que vous ayez les bons outils à votre disposition. C'est tout l'intérêt du recours à une borne digitale, vantée pour sa capacité à améliorer l'expérience client en faisant le pont entre le web et les points de vente. C'est l'idéal pour faire de votre projet de magasin connecté une réalité. Mais comment ça marche ? Pour le savoir, il convient de s'intéresser davantage à ses applications et à ses avantages.

Pourquoi équiper son point de vente d'une borne digitale ?

L'installation d'une borne interactive dans un point de vente permet d'en étendre les fonctionnalités. Dans une période post-covid, ce dispositif tactile prend tout son sens, dans la mesure où il donne plus d'autonomie au client, réduisant du même cas, le contact avec le personnel. Mais on lui découvre aussi d'autres avantages.

Améliorez l'expérience d'achat dans vos points de vente

Des scènes de clients piétinant dans une queue, en attendant d'être pris en charge par un vendeur ou un conseiller, on y a longtemps été habitué. Ce scénario, comme vous pouvez vous en douter, est à l'origine de nombreuses frustrations. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une borne interactive, cette situation est largement évitable.

En effet, ce dispositif connecté peut afficher différents types d'informations consultables directement par les clients. Ils peuvent ainsi se renseigner sur le prix ou la disponibilité de vos produits. La conséquence directe de cette fonctionnalité, c'est un gain de temps notable dans la recherche d'informations. Sur un autre plan, avec une borne tactile, vous pouvez automatiser l'acte d'achat (paiement par carte), ce qui évite au client le passage obligatoire à la caisse.

Borne tactile : plus de possibilités offertes aux clients

Une borne tactile est configurable pour afficher des caractéristiques de produits, des avis de consommateurs, des descriptifs détaillés ou des comparatifs. Cela permet au client de prendre sa décision d'achat en ayant en tête toutes les informations dont il a besoin. Considérez la borne comme un relais de communication à part entière ou une extension de votre site internet. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer sur des événements comme des promotions ponctuelles ou des jeux concours.

Gagnez en efficacité et enregistrez plus de ventes

En faisant usage de bornes tactiles dans votre point de vente, vous allégez la charge de travail de votre personnel. Ce sont des outils conçus pour prendre en charge la diffusion des informations qui reste une tâche basique mais particulièrement prenante. Cela laisse aux vendeurs, ou aux conseillers, les coudées franches pour s'occuper de services plus importants. Ces dispositifs étant fonctionnels en permanence, aucun défaut de disponibilité n'est à craindre.

En rendant les informations plus accessibles aux consommateurs, les chances que le parcours client aboutisse à un acte d'achat sont accrues. Les bornes tactiles se présentent aussi comme des supports dont les vendeurs peuvent s'aider pour construire leur argumentaire de vente. Il leur suffit de s'appuyer sur des vidéos, des infographies ou d'autres ressources marketing pour mettre leurs arguments en valeur.

Optimisez la qualité de vos services

Les bornes tactiles ne servent pas qu'à fournir des renseignements. Dans l'optique de la personnalisation de l'expérience client, elles se montrent réellement utiles, du fait de leur capacité à analyser les données des utilisateurs. Grâce à cette fonctionnalité, vous avez les moyens de fidéliser vos clients en leur proposant une meilleure qualité de services.

Que retenir des bornes digitales ? Ce sont des équipements adaptables à tous les besoins et configurables à l'envie, que les espaces de vente peuvent s'approprier pour booster leur chiffre d'affaires.