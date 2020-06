Impression 3D : une brique clé de l’industrie du futur

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a vu fleurir des initiatives en tous genres. Initiatives, - comme des hôpitaux qui se dotent de « fermes d'imprimantes 3D », pouvant produire des pièces pour équipements médicaux et des entreprises dont ce n'est pas la spécialité qui se lancent, avec les mêmes outils, dans cette production - , qui sont liées à un savoir-faire déjà connu, celui de la fabrication additive, nom industriel de l'impression 3D.

« À l'origine, cette technologie servait surtout au prototypage, rappelle Emilie Garcia, responsable Domaine Ecotechnologies à la direction Innovation de Bpifrance. Aujourd'hui, elle sert à la production directe ». Le prototypage était déjà un avantage marketing clé, permettant de montrer au client à quoi ressemblerait exactement le produit. Mais pour une production, « tout dépend de quoi on parle », souligne Olivier Levy, directeur interrégional Fonds Propres Réseau Est pour Bpifrance Investissement. S'il s'agit de couler du plastique en plusieurs couches dans un moule, après avoir programmé un logiciel, « les machines sont accessibles et faciles d'utilisation », dit-il. S'il s'agit en revanche de métal, pour des pièces industrielles, et en grand nombre, seuls certains grands groupes y ont accès. Et pour l'heure, la technologie a ses limites, ne serait-ce qu'en raison de la taille des pièces à fabriquer.

Timide mouvement de relocalisations

Conséquence, alors que l'impression 3D avait été vantée comme étant l'une des solutions pour rapatrier certaines productions industrielles, délocalisées en Asie, « il n'y a pas eu de raz de marée », regrette ce spécialiste. Car au-delà des limites actuelles de la technologie, encore faut-il trouver des experts sur le terrain. « Or si les écoles d'ingénieur s'y mettent désormais, les talents ne sont pas encore assez nombreux et l'adoption de la fabrication additive ne fait pas encore partie de la culture des dirigeants », ajoute Olivier Levy. Pourtant, relève Emilie Garcia, « la fabrication additive, grâce à la qualité reconnue de la R&D française et celle de ses startups spécialisées, a une carte à jouer auprès de grands groupes industriels ».

Et même une carte à jouer dans la relance économique de la France... À cet égard, l'experte de Bpifrance, souligne que « les PME attendent avec impatience une nouvelle génération de machines, performantes, pour accompagner leur mutation vers des usines du futur ». Elle appelle à la mise en place d'un groupe de réflexion, pour une grande concertation nationale, dans le but d'élaborer une stratégie dans ce domaine, de nature à propulser le savoir-faire français et la compétitivité des entreprises vers un leadership mondial. Bien sûr, l'impression 3D ne peut pas tout. « Mais la France a une vraie capacité à innover, dans ce domaine comme dans d'autres, et il n'est pas trop tard ! », assure Olivier Levy.