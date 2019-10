« Club Eni », une plateforme qui récompense les éco-gestes

C'est le dernier né au rayon des services proposés par l'énergéticien Eni. Depuis juillet dernier, sa plateforme en ligne « Club ENI » accompagne les clients au quotidien en leur réservant plusieurs outils innovants. L'objectif ? Fidéliser les particuliers en leur permettant notamment de réduire leur consommation énergétique à travers un programme aussi pédagogique que ludique. Et se différencier ainsi sur un marché de l'énergie de plus en plus concurrentiel.

En clair, en rejoignant l'espace « Club Eni », les clients de l'énergéticien équipés d'un compteur communicant peuvent d'abord suivre leur consommation énergétique en ligne (par jour, semaine, mois ou à l'année) et la comparer à celle des autres utilisateurs habitant dans un logement de taille équivalente et ayant des habitudes de vie similaires. Ils savent ainsi s'ils ont un comportement énergivore ou pas. Ils peuvent comparer leur consommation par rapport au même jour de la semaine dernière, et par répartition d'usage : éclairage, chauffage, eau chaude, cuisson, lavage, réfrigération, multimédia etc.

Eni les incite ensuite à mieux maîtriser leur consommation, via un ensemble de conseils et éco-gestes qui concernent tous les aspects de la vie quotidienne : éteindre les appareils plutôt que de les laisser en veille, utiliser des ampoules basse consommation, dégager les fenêtres pour privilégier la lumière naturelle, dépoussiérer la grille d'aération du réfrigérateur une fois par an...

Eni leur permet de réaliser des économies d'énergie en leur proposant de relever des défis quotidiens grâce auxquels ils peuvent gagner des points. Par exemple, si le client suit sa consommation toutes les semaines, si il complète son profil énergétique, ou si il s'abonne à la newsletter du Club, cela rapporte des points avec, à la clé, des récompenses via une boutique dédiée. Plus le client utilise la plateforme, plus il collectera de points.

Ainsi, le client peut dépenser ses points :

en faveur d'initiatives éco-responsables telles que la sauvegarde des abeilles

en obtenant des bons d'achat pour des loisirs, du shopping

en commandant des lots high tech : enceinte connectée, batterie externe...

Avec le déploiement du Linky, l'énergéticien, qui compte déjà 9 millions de clients en Europe dont un million dans l'Hexagone, prévoit d'étendre ce service à un nombre toujours plus important de consommateurs... Les consommateurs ayant un compteur communicant Gazpar pourront y avoir accès dès novembre.

Découvrez l'ensemble des offres Eni sur fr.eni.com ou au 32 94 et l'ensemble des avis clients Eni.