Cocote : La nouvelle marketplace française, au cœur de la consommation locale et responsable !

Un moteur de shopping dans l'air du temps

Initialement conçu comme un comparateur de shopping responsable, Cocote est un outil innovant qui permet d'évaluer la qualité de son shopping. Lors d'un achat, plus que le prix, les consommateurs considèrent d'autres critères comme décisifs : la proximité, les labels et les avis utilisateurs en font partie. Ce comparateur multicritère promet alors plus de pouvoir aux consommateurs en leur offrant la possibilité de sélectionner leurs propres critères de recherche. Cela est rendu possible grâce à leur éco score, une note dynamique de A à F, qui évalue l'impact environnemental et sociétal de chaque produit disponible sur la plateforme. Par souci de transparence envers les consommateurs, cet éco score leur indique la distance qui sépare le produit de leurs engagements écologiques et sociaux, et cela pour les 21 millions de références proposées. La devise de Cocote ? Consommer mieux pour consommer moins.

Une marketplace ambitieuse, une alternative locale à Amazon

En mars dernier, Cocote a lancé sa marketplace locale et généraliste où il est désormais possible de passer commande directement via leur plateforme (en plus des 21 millions de références côté comparateur). L'avantage majeur de cette marketplace anti-Amazon est que, contrairement au géant mondial, Cocote favorise les circuits-courts et locaux : click and collect ou livraison collaborative sont mis en avant pour réduire l'empreinte écologique des consommateurs. À ce jour, leur catalogue en ligne compte plus de 600 produits disponibles, un nombre qui ne cesse de croître tant la marketplace prend de l'ampleur.

La marketplace Cocote se démarque également par ses engagements auprès des marchands. La centralisation n'est bénéfique pour les marchands que si elle est équitable et leur offre la même visibilité. De ce fait, son modèle équitable profite aussi bien aux petits producteurs locaux qu'aux plus grands distributeurs. En effet, la marketplace française applique un taux de commission fixe parmi les plus bas sur le marché (7 %).

L'idée principale de cette place de marché demeure de mettre à disposition un écosystème complet d'achat où les vendeurs peuvent rester indépendants. De plus, contrairement à ses concurrents directs, Cocote ne prend pas position sur le traitement d'affichage des produits, celui-ci s'opère en fonction des critères utilisateurs comme la pertinence, la proximité, les labels ou l'éco score du produit concerné.

Une marketplace communautaire qui récompense vos achats

Pour encourager les consommateurs à soutenir cette place de marché grandissante, Cocote a mis en place son propre système de cashback. Alors que le partage fait partie des fondamentaux de la marketplace locale, chaque achat sur la plateforme est récompensé par des points de fidélité : les cocos. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Cette monnaie virtuelle s'utilise lors de vos achats sur la marketplace tel un moyen de paiement.

Produits alimentaires, cosmétiques, vêtements, jouets ... La nouvelle place de marché propose près de 2700 marchands, avec aussi bien des boutiques spécialisées que des boutiques généralistes. Plus qu'un classique système de cashback, Cocote s'impose avec un "green cashback" : au plus l'éco score de vos achats est élevé, au plus votre cashback est important. Pour accroître son porte monnaie de cocos, la marketplace e-commerce a également développé un programme de fidélité : une loterie quotidienne et un programme de parrainage bien ficelé.

Aussi, pour ancrer un peu plus son engagement écologique, Cocote invite chaque utilisateur à utiliser ses cocos pour planter des arbres. En ce sens, Cocote est une start-up émergente et ambitieuse qui centralise l'ensemble de ses projets vers un objectif principal : impulser la consommation éthique et responsable.