Comment expliquer l'engouement des français pour les activités créatives  ?

Qu'est-ce qui peut être considéré comme une activité créative ?

Une activité créative est une activité consistant à réaliser quelque chose à l'aide de ses mains, tout en se basant sur son imagination et sa créativité. Ici, il n'y a pas nécessairement de modèle particulier à suivre. Il faut juste laisser sa créativité s'exprimer. Le concept est largement assimilé à des domaines comme la confection d'objets de décoration, le bricolage ou encore l'artisanat.

Les domaines sont très variés : home deco, scrapbooking, couture, peinture, mais aussi confection de bijoux, activité manuelle enfant, etc. Certaines boutiques d'activités créatives telles que Creavea proposent une multitude de produits de loisirs créatifs, pour tous les usages et pour tous les âges !



En peignant un objet, en décorant une table de fête, en personnalisant un sac ou un vêtement, tous les moyens sont bons pour s'adonner à une activité créative ! Beaucoup de personnes pratiquent d'ailleurs les loisirs créatifs sans même le savoir !

Pourquoi les français s'adonnent-ils de plus en plus aux activités créatives ?

Ces derniers mois, en raison des différents confinements liés à la crise sanitaire, de nombreux français ont passé beaucoup de temps chez eux. Pour occuper leurs journées, qu'ils soient seuls, en couple ou en famille, ils devaient se montrer créatifs pour ne pas se laisser en proie à l'ennui. Heureusement, les idées d'activités créatives ne manquent pas ! Comme expliqué précédemment, elles sont d'ailleurs nombreuses : peinture, tricot, bricolage, broderie, cuisine, crochet, confection de cosmétiques maison et même création de bijoux. Ainsi, de nombreux français ont profité du premier confinement pour démarrer une activité créative et beaucoup y ont pris goût. Ainsi, dans les foyers de nombreux français, des habitudes créatives sont restées ! Les parents ont également pu constater, pendant cette période, de nombreux effets bénéfiques des loisirs créatifs sur leurs enfants !

Les activités manuelles stimulent la créativité des enfants

Les activités créatives permettent aux enfants de développer leur imagination, mais aussi leur dextérité, tout en les aidant à développer leurs propres perspectives. Ainsi, que ce soit par de simples activités de découpage ou collage, mais aussi avec de la peinture des feutres, et en réalisant toutes sortes de petits travaux manuels et bricolages, tous les moyens sont bons pour s'initier ou se perfectionner aux activités créatives ! Seuls, en groupe ou en famille, les enfants adorent généralement prendre part à une activité manuelle !

Les loisirs créatifs peuvent rendre les enfants plus heureux

Par ailleurs, exprimer des émotions à travers la créativité et les activités manuelles peut véritablement aider les enfants se sentir plus sereins, en prenant confiance en eux et en se sentant mieux dans leur peau. Cela peut donc être un bon moyen, pour les enfants, de résoudre tous leurs petits tracas. Pour les adultes, se concentrer et se focaliser sur des activités créatives, permet également de réduire leur stress. Ces derniers temps, de nombreux français ont pu le constater : les bienfaits des loisirs créatifs sur la santé ne manquent pas !

Le DIY : un autre facteur d'engouement des français

En parrallèle, cela fait plusieurs années que les français se tournent vers les activités créatives en raison de la grande tendance du DIY.

L'enquête "Second French Creative Life ", réalisée par Opinion Way, démontre que les Français soutiennent de plus en plus cette tendance. En effet, les deux tiers d'entre eux déclarent se lancer dans le DIY.

DIY est l'abréviation de "Do It Yourself", qui signifie littéralement "faites-le vous-même". Ce mouvement fait référence au sigle DIY qui exhorte à créer pour le plaisir de le faire soi-même et d'avoir un rendu unique. Véritable substitut de la société de consommation, le bricolage est généralement lié à un apprentissage ouvert et à l'acquisition de nouvelles compétences.



Le DIY est un concept qui favorise l'initiative et l'autonomie, mais aussi le partage. Il existe un grand nombre de blogs et de tutoriels vidéo, sur Internet, qui mettent en avant des idées créatives, ainsi que des tendances DIY. Par ailleurs les habitués des magasins de bricolage sont généralement motivés par la possibilité de créer des articles uniques, tout comme par la possibilité de concevoir des articles avec des éléments recyclés.



Les avantages économiques du DIY jouent également un rôle déterminant dans l'adoption de ce concept. En effet, un bon nombre de français se sont rendus compte qu'il était moins coûteux de créer soi-même un objet, coudre un vêtement, réaliser une décoration ou même fabriquer un meuble. Cela nécessite d'y passer du temps, tout en y mettant un peu d'huile de coude, mais le plaisir de pouvoir dire "c'est moi qui l'ai fait" semble prendre le dessus sur les quelques contraintes du DIY.



Ainsi, il est probable que les activités créatives, ainsi que la tendance du DIY, aient encore de beaux jours devant eux !