Comment trouver un logement neuf en toute sérénité ?

Acheter un logement neuf dans le Sud de la France

Le Sud de la France... Cela fait rêver bon nombre d'entre nous, et si vous décidiez de faire le grand saut, et d'investir dans un appartement neuf dans le Sud ? Plusieurs programmes y sont proposés, avec notamment des projets qui promettent d'être résolument tournés vers l'avenir...

Bordeaux Tribequa : une inspiration venue de Manhattan !

Qui aurait pu penser que la ville de Bordeaux et le célèbre quartier de Manhattan se retrouveraient dans la même phrase pour un projet immobilier ? C'est pourtant le cas avec le projet Tribequa qui va s'orienter vers une zone mixte comprenant des logements, des bureaux, mais aussi des commerces. Ce sont en tout près de 500 logements qui seront construits, dont 211 directement pour l'accession. Avec une livraison prévue pour fin 2020, les logements de Bordeaux Tribequa seront proposés à partir de 212 000€, et pourront atteindre 523 000€ pour les plus grands d'entre eux (la surface pouvant aller jusqu'à 130 m² !).

Marseille Cinquante : la résidence de standing dans le XIIème !

Vous souhaitez descendre encore plus au Sud ? La résidence Le Cinquante est peut-être celle qu'il vous faut. Prévue aussi pour la fin 2020, cette résidence au cœur du XIIème arrondissement proposera une cinquantaine de logements neufs allant du studio au 4 pièces. Les prix démarrant à partir de 135 000€, ce sont des logements un peu plus accessibles qu'à Bordeaux. Cependant, cela n'enlève en rien la qualité des prestations proposées : place de parking en sous-sol, porte palière avec 5 points de sécurité, douches en faïence, etc... Tout cela au cœur d'un quartier disposant de tout le nécessaire pour rejoindre le Vieux Port : métro, tramway ou encore la future rocade.

Menton Intemporel : une résidence entre plage et nature

Autre lieu du Sud recherché : la ville de Menton. Avec son programme intemporel, vous aurez la possibilité de faire l'acquisition d'un logement neuf dans une résidence à quelques pas de la plage ! Avec des prestations de qualité (volets roulants électrique, pompe à chaleur réversible, parking en sous-sol, etc.), il est possible d'acheter un logement neuf à partir de 176 000€, alors que les plus spacieux atteignent 485 000€. Ce sont au total 93 appartements qui sont proposés, dont certains qui ont même la chance d'avoir une vue sur la mer.

Lyon Argentik : la résidence dans la cité lumière

Remontons un peu plus au Nord avec une résidence qui devrait plaire à celles et ceux souhaitant s'installer dans la région Lyonnaise : Argentik située dans le 8ème arrondissement de la ville lumière. Située à l'Est de Lyon, cette résidence est à proximité de toutes les commodités, notamment grâce à son accès au tramway (pour fin 2019) ainsi qu'à ses nombreux commerces. Certifié RT 2012, Argentik propose des services modernes avec des logements économes en énergie, une isolation acoustique performante, ou encore un chauffage individuel (électrique ou gaz selon la superficie).

Loi Pinel : un dispositif d'aide à l'achat pour les investisseurs

Avant de terminer notre petit tour des résidences neuves à venir, faisons un petit point sur le dispositif d'investissement en loi Pinel. Grâce à ce dernier, vous aurez la possibilité de réduire une partie du montant de votre achat, directement sur vos impôts ! Comment cela fonctionne-t-il ? Et bien il vous suffit d'acheter un logement neuf, comme ceux de la liste proposée par BNP Paribas Immobilier, tout en respectant certaines conditions (mise en location durant au moins 6 ans, respecter un certain seuil pour les loyers, norme RT 2012, zone Pinel éligible...).

Ainsi, si vous mettez en location durant 12 années un bien neuf, que vous venez d'acheter, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt équivalent à 21% du prix d'achat du bien ! Vous l'aurez compris, si vous souhaitez investir dans l'immobilier neuf, la loi Pinel est un atout certain.

Acheter un logement neuf en Île de France

Si vous ne souhaitez pas partir dans le Sud de notre pays, peut-être avez-vous l'envie d'investir dans l'immobilier neuf en Île de France. Même si le marché sur Paris même est tendu, il est possible d'acheter du neuf en s'éloignant un peu de la capitale.

Clamart Rive Gauche Panorama 1 et 2 : du neuf à 10 km de Paris

Si vous résidez sur Paris ou que vous y travaillez (particulièrement au Sud de la capitale), sachez qu'il est tout à fait possible d'investir dans l'immobilier neuf à proximité, et c'est le cas de Clamart actuellement avec Rive Gauche Panorama 1 et 2 qui sortira de terre d'ici fin 2019. Au programme : une résidence à l'inspiration haussmannienne, proposant des logements de haut standing. Quand les studios sont proposés à partir de 280 000€, certains appartements peuvent atteindre 748 000€. Située au bord d'un lac, de voies piétonnes et d'îlots paysagés, la résidence Rive Gauche offre un cadre de vie exceptionnel à quelques minutes de Paris.

Noisy-le-Grand Arpège : un programme immobilier neuf accessible.

Contrairement au projet précédent, celui de Noisy-le-Grand "Arpège" se veut plus accessible : on part d'une fourchette allant de 172 317€ jusqu'à 385 000€, ce qui est plutôt correct pour la région Île de France. Cela n'empêche pas le promoteur BNP Paribas Immobilier de proposer des prestations de qualité : isolation acoustique et thermique, chauffage au gaz, volets électriques, menuiseries bois... Le tout, situé dans une ville familiale : avec ses nombreuses écoles, commerces et espaces verts à proximité de la résidence, il y a tout pour s'épanouir dans une vie de famille. Livraison prévue dès début 2020.

Vous l'aurez compris, les possibilités d'acheter de l'immobilier neuf dans des zones demandées comme l'Île de France ou le Sud, est une chose possible. Avec BNP Paribas Immobilier, vous bénéficiez d'un accompagnement complet tout au long de vos démarches, et ce, que vous soyez primo-accédant, investisseur immobilier, ou que vous souhaitiez acheter votre logement pour fonder votre famille.