De plus en plus de Français changent de banque

5,5% des Français ont changé de banque en 2019

En 2019, 5,5 % des Français ont changé de banque selon une étude du cabinet Bain & Company. En 2014, ils étaient seulement 2,5%, soit 2 fois moins qu'en 2019. De plus en plus de Français décident donc de changer de banque. Les publics qui font jouer le plus la concurrence en quittant leur banque sont les jeunes de moins de 35 ans et les plus riches. La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 a accéléré et pérennisé l'usage digitale de la banque. Pendant le confinement, 50% des clients qui avaient l'habitude de réaliser leurs opérations bancaires en agence l'ont fait à distance et ils souhaitent dorénavant continuer à le faire.

La crise sanitaire risque donc bien d'accélérer l'envie des Français à changer de banque au profit d'une banque connectée. Une bonne nouvelle pour les banques en ligne qui proposent la gestion du compte bancaire 100% en ligne. Épargne, assurance-vie, crédit immobilier, bourse... Les banques du net proposent les mêmes produits et services bancaires qu'une banque traditionnelle mais à distance et les frais bancaires en moins !

Il est donc aujourd'hui urgent pour les banques traditionnelles de se réinventer afin de proposer des offres concurrentielles à celles des banques en ligne. Si rien n'est fait, les banques de détail risquent d'assister à une désertion de leurs clients. En effet, depuis l'application par décret de la loi Macron sur la mobilité bancaire le 6 février 2017, il n'a jamais été aussi simple de changer de banque.

Pourquoi changer de banque ?

Les principales raisons qui poussent les Français à changer de banque sont le manque de réactivité et d'expertise de son conseiller et les frais bancaires au quotidien trop élevés et flous. 2/3 des Français ont d'ailleurs changé de banque en raison de tarifs trop élevés.

Sans agences bancaires, le modèle économique des banques en ligne permet de proposer un compte bancaire à moindre frais mais aussi de bénéficier de conseillers experts disponibles sur de larges plages horaires (jusqu'à 22h en semaine) pour répondre à toutes les demandes. Changer de banque pour la banque en ligne, c'est profiter des avantages suivants :

Une carte bancaire gratuite

Un compte bancaire sans frais de tenue de compte

Les opérations courantes gratuites

Aucuns frais bancaires à l'étranger sur les paiements et retraits par carte

Gérer son compte à distance sans frais du bout des doigts via son smartphone ou ordinateur

Les banques en ligne ne permettent donc pas seulement d'économiser de l'argent mais aussi du temps en privilégiant un usage digital de la banque afin que le client puisse visualiser et effectuer l'ensemble de ses opérations bancaires en toute autonomie.

53% des Français envisage de changer de banque en 2020

Selon un sondage réalisé par Moneway, 1 Français sur 2 envisage de changer de banque en 2020. Il faut dire que seulement 19% des Français sont satisfaits des services de de leur banque. 43% des Français sont mêmes totalement insatisfaits de leur banque. Alors que la principale raison qui incite les Français à changer de banque sont les frais bancaires abusifs, seulement 42% des Français savent que les banques en ligne facturent des frais bancaires parmi les plus bas du marché.



Avoir un compte dans une banque en ligne permet non seulement de payer moins de frais bancaires mais aussi de gérer son compte en ligne en toute liberté n'importe où et n'importe quand depuis son smartphone et son ordinateur. La seule chose qui change entre une banque en ligne et une agence bancaire, c'est l'impossibilité de rencontrer en chair et en os son conseiller bancaire.

Comment changer de banque ?

Pour changer de banque, c'est très simple, il suffit de dénicher un comparateur des meilleures banques en ligne pour comparer les offres. Le comparateur vous permettra de faire le meilleur choix de banque, celle qui correspond le mieux à votre profil et vos attentes. Une fois que vous aurez trouvé votre bonheur, il suffira d'aller sur le site de la banque pour y souscrire un compte.

Il ne vous restera plus qu'à signer un mandat de mobilité autorisant votre nouvelle banque à effectuer toutes les démarches de transfert de domiciliation de votre compte d'origine vers votre compte en ligne. Le service de mobilité bancaire est gratuit et sans risque, la banque d'occupe de tout pour que l'ensemble des organismes qui effectuent des opérations récurrentes sur votre compte d'origine soient informés de vos nouvelles coordonnées bancaires.

Être client dans une banque en ligne, comment ça se passe ?

Changer de banque pour la banque en ligne, c'est se simplifier la vie au quotidien. Sans engagement, la banque en ligne offre plus de flexibilité en permettant d'effectuer l'ensemble de ses opérations bancaires à distance et gratuitement via son smartphone ou ordinateur :

Ouverture de compte

Visualiser en un clin d'oeil et en temps réel des derniers mouvements sur son compte

Consulter ou télécharger ses relevés de compte

Effectuer un virement

Partager un RIB

Commander un chéquier

Paramétrer sa carte bancaire : bloquer/débloquer la carte, le paiement en ligne, sans contact ou à l'étranger, modifier les plafonds faire opposition

Avoir un compte dans une banque en ligne, c'est aussi mieux gérer ses finances avec la catégorisation des dépenses et recettes à l'aide d'un diagramme circulaire. Toutes les banques en ligne proposent une application mobile pour gérer à 100% son compte depuis son smartphone. Être client dans une banque en ligne, c'est avoir sa banque toujours à portée de main.

Besoin d'un conseil ou d'un crédit ? Un conseiller expert basé en France est à votre disposition par téléphone, Chat ou réseaux sociaux 6 jours sur 7 jusqu'à 22h. Fini l'époque où il fallait prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine avec son conseiller en agence. Ainsi, la banque en ligne répond aux attentes d'immédiateté, de simplicité et de fluidité qui correspondent aux nouveaux modes de vie des Français. Pour cela, les banques en ligne proposent régulièrement des services à la pointe de l'innovation qui réinventent la banque; des moyens de paiement jusqu'à la relation client.

Les banques du net ont bien conscience que les besoins de leurs clients évoluent. Pour que l'expérience client de la banque en ligne soit toujours au top, la plupart des pure players sont à l'écoute de leurs clients afin de proposer toujours plus de nouveaux services pour simplifier encore plus la banque au quotidien. La banque en ligne est apprenante et deviendra à court terme la banque de demain au vue de la satisfaction de ses clients.