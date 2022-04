Des solutions pour relancer l’immobilier neuf avec le groupe Interconstruction

À ce titre, Interconstruction s'est adapté au contexte sanitaire en mettant en place un salon virtuel de vente. Le promoteur propose des biens adaptés aux nouvelles aspirations immobilières post-confinement des français avec des résidences aux logements spacieux privilégiant les espaces extérieurs.

Des prolongations encourageantes pour relancer l'immobilier neuf

Avec les nombreuses mesures de confinement, l'octroi de permis de construire s'est vu fortement diminué. La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a, ainsi, constaté une régression du nombre de délivrances de permis de construire entre octobre 2019 et septembre 2020. Cette situation a ralenti l'activité des promoteurs immobiliers, dont Interconstruction.

Afin de confirmer la reprise de la vie économique, le gouvernement soutient le secteur du bâtiment dans la relance de l'immobilier neuf. Ce soutien repose sur la prolongation de dispositifs fiscaux et financiers avantageux : prêt à taux zéro et Loi Pinel.

Il est à noter également que les délivrances d'autorisation ont repris en 2021.

Pinel, dispositif de défiscalisation

Le dispositif Pinel, qui remplace la loi Duflot, s'étend jusqu'au 31 décembre 2024, au profit des entreprises du bâtiment. Les ménages qui souhaitent investir dans un logement neuf au sein d'une zone tendue continueront, ainsi, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

PTZ, dispositif de soutien à l'accession

Concernant tout particulièrement les primo-accédants, le prêt à taux zéro (PTZ) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. Ce dispositif s'adresse aux foyers dont les revenus ne dépassent pas les plafonds PTZ, et qui n'ont pas acheté durant les deux dernières années.

Le salon virtuel de vente Interconstruction

En 2021, Interconstruction réinvente la vente de programmes immobiliers grâce à son espace virtuel de vente. Ses nouveaux services numériques, plus proches des futurs acquéreurs et investisseurs, leur permettent de conserver une maîtrise sur leur projet immobilier malgré le contexte sanitaire rendant les visites difficiles à organiser.

Totalement gratuite et accessible sur simple inscription, la plateforme permet de visualiser les programmes immobiliers Interconstruction et de recueillir toutes les informations les concernant sans se déplacer. L'espace de vente virtuel offre également la possibilité de dialoguer en direct avec un conseiller Interconstruction. Le groupe dispose d'une expérience client digitale de la prise d'infos à la réservation.

Interconstruction mise sur des biens immobiliers spacieux dotés d'un espace extérieur

La pénurie de logements concerne la plupart des grandes agglomérations. Cependant, les programmes immobiliers ne cessent de se développer en région francilienne. Interconstruction retient que les potentiels acheteurs misent davantage sur des habitations spacieuses avec un espace extérieur (un balcon, une terrasse ou un jardin). Le groupe propose, ainsi, des projets entre villes et nature, avec des programmes immobiliers qui allient le respect de l'environnement, l'esthétisme et des prestations de qualité. L'expertise et l'ensemble des savoir-faire du promoteur sont, de fait, placés au service du bien être des acquéreurs.

La promotion de la culture par le groupe Interconstruction

Marqué par sa sensibilité artistique, Interconstruction défend une vision nouvelle de la ville de demain. Le groupe attache, en effet, une importance particulière aux rapports entre Art, Architecture et Paysage. L'art tient donc une place prédominante au sein de ses programmes immobiliers.

En signant la charte "1 immeuble, 1 œuvre", le groupe s'est engagé dans une démarche d'inclusion de l'art au sein de l'architecture en exposant une œuvre d'art contemporaine unique dans chacun de ses programmes. Démarche mise en place depuis 2003 déjà.

Construire une ville durable au sortir de la crise de coronavirus

Dynamisme, avec de nombreux services (commerces, crèches, écoles, transports, etc) et écologie : deux maîtres mots pour Interconstruction avec l'ambition de soutenir le développement d'une ville plus durable.

Ainsi, le groupe propose des appartements de standing au sein d'écoquartiers comme le "village Delage", idéalement situé à Courbevoie, "La Cerisaie" à Massy, ou l'écoquartier de l'Île de la Marne.

De même, Interconstruction privilégie l'utilisation de matériaux plus responsables, comme le bois, seul capable de stocker le carbone au lieu de l'émettre.

Plus que des logements, Interconstruction propose de véritables lieux de vie.