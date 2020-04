Dettes et créances : quelles différences ?

Créances et dettes : de quoi parle-t-on ?

Qu'est-ce qu'une créance ?

Pour votre entreprise, une créance est un droit qu'elle détient sur tiers, lui permettant d'exiger un paiement de la part de ce dernier. À titre d'exemple, si votre entreprise réalise une vente, elle détient alors une créance sur son client. Le montant de cette créance correspond au prix de vente des produits ou des services, mentionné sur la facture.

Quand la créance n'est pas payée à sa date d'exigibilité, il y a retard de paiement. En tant que chef d'entreprise, vous devez procéder à son recouvrement le plus rapidement possible pour ne pas mettre en danger votre trésorerie. Pour cela, vous pouvez faire appel aux services de Rubypayeur, une société spécialisée en recouvrement en ligne.

Attention cependant, si votre débiteur a contracté plusieurs dettes, votre créance pourrait ne pas être prioritaire. En effet, les créanciers privilégiés disposent d'un droit de remboursement privilégié qui prévaut sur les droits des créanciers dits chirographaires.

Qu'est-ce qu'une dette ?

Une dette est une obligation que votre entreprise doit honorer envers un tiers. Lorsque votre entreprise achète des matières premières à un fournisseur, elle présente une dette à son égard, équivalente au montant indiqué sur la facture émise par ce dernier. Votre entreprise peut par ailleurs contracter des dettes auprès de l'État (cotisations sociales, impôts, TVA), d'un organisme financier (prêt bancaire, découvert autorisé, etc.), d'un prestataire externe (avocats, comptable, etc.) ou encore auprès de son personnel (salarié, etc.).

Vous l'aurez compris, une même somme d'argent peut être considérée comme une créance pour le créancier et comme une dette pour le débiteur de ce dernier.

---

Bon à savoir : créancier et débiteur, qui sont-ils ?

Est appelé "débiteur", toute personne qui doit quelque chose à quelqu'un. Il peut s'agir d'une personne morale (une entreprise, une banque, un organisme public ou encore l'État) ou d'une personne physique (un auto-entrepreneur, un salarié, un consommateur, etc.).

---

Quant au créancier, il s'agit de la personne (physique ou morale) à qui une somme d'argent (ou une contrepartie) est due.

Créances et dettes : un traitement comptable distinct

Créances, dettes et documents comptables

Les créances, comme les dettes, doivent être rattachées à l'exercice comptable au cours duquel elles ont pris naissance. Par ailleurs, elles devront figurer au bilan de l'entreprise jusqu'à qu'elles soient éteintes juridiquement.

Cependant, alors que les créances doivent être comptabilisées à l'actif du bilan de votre entreprise, les dettes sont enregistrées au passif de ce dernier.

Autre point important : les dettes, comme les créances peuvent être qualifiées de financières ou non-financières, selon leur durée et leur nature. Une dette ou une créance est dite financière, si elle court sur plus d'un an. Au contraire, une dette ou une créance, liée à des opérations courantes et payée dans l'année, est considérée comme non-financière.

---

Bon à savoir : la compensation entre la dette et la créance détenues à l'égard d'un même tiers est impossible, à moins que ce dernier y ait consenti.

---

La comptabilisation des créances

Les dettes et les créances se distinguent également dans la façon dont elles sont comptabilisées.

Les créances financières

Les créances financières sont comptabilisées dans le compte 27 "Autres immobilisations financières". Lors de l'enregistrement de la créance, vous devez procéder au débit du compte. Par la suite, celui-ci sera crédité une fois le paiement de la créance effectué par votre débiteur.

Au bilan, les créances financières figurent à l'actif dans la rubrique "immobilisations financières".

Les créances non-financières

Les créances non-financières sont, quant à elles, comptabilisées au compte 41 "Clients et comptes rattachés" et 46 "Débiteurs divers".

Par ailleurs, celles-ci doivent figurer à l'actif du bilan sous les rubriques intitulées "créances d'exploitation" ou "créances diverses", en fonction de leurs natures.

La comptabilisation des dettes

Les dettes financières

Toutes les dettes financières se retrouvent au crédit du compte n°16 « emprunts et dettes associées ». Lorsque votre entreprise effectue le paiement de sa dette, ce compte sera immédiatement débité.

Concernant le bilan comptable de votre entreprise, la dette financière est inscrite dans la rubrique intitulée "dettes financières".

Les dettes non-financières

Dans la comptabilité de votre entreprise, la dette non-financière doit être inscrite dans le compte relatif à la nature de la dette. Ainsi, celle-ci peut apparaître dans l'un des comptes suivants :

40 "Fournisseurs et comptes rattachés"

42 "Personnel et comptes rattachés"

43 "Sécurité sociale et autres organismes sociaux"

44 "État et autres collectivités publiques"

46 "Créditeurs divers"

Enfin, dans le bilan comptable, les dettes non-financières se retrouvent dans les rubriques « dette d'exploitation » et « dette financière ».