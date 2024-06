Entretien automobile : confiez votre vidange et votre remplacement de courroie de distribution à un garagiste

L'importance de réaliser sa vidange

Quand réaliser la vidange sur sa voiture ?

La qualité des huiles pour moteur s'est grandement améliorée au cours des dernières années. Elle permet par conséquent de parcourir davantage de kilomètres entre chaque vidange de la voiture. En fonction de l'âge du véhicule, du type de motorisation (diesel ou essence) et de la catégorie d'huile (minérale, de synthèse ou semi-synthétique), l'écart entre chaque vidange peut aller de 10 000 à 30 000 kilomètres.

En cas de doute sur la date de la prochaine vidange et le grade de viscosité à privilégier, vous pouvez demander conseil à votre garagiste ou consulter le manuel d'instructions de votre véhicule pour prendre connaissance des recommandations du constructeur. Dans les voitures récentes, l'ordinateur de bord peut par ailleurs indiquer un message spécifique concernant la prochaine vidange à effectuer.

À quoi sert l'huile pour moteur ?

L'huile de moteur est essentielle au bon fonctionnement de votre véhicule. Grâce à sa propriété lubrifiante, elle évite les frictions entre les parties mobiles du bloc moteur. Elle protège également contre la corrosion et contribue au refroidissement du moteur en transportant la chaleur interne.

Au fil du temps, l'huile de moteur voit toutefois sa propriété lubrifiante altérée et perd en efficacité. C'est la raison pour laquelle un renouvellement régulier de l'huile s'avère nécessaire. Le changement de l'huile peut se faire par aspiration avec une sonde ou par écoulement via le bouchon du carter.

Est-il important de changer le filtre à huile à chaque vidange ?

Le rôle du filtre à huile est de retenir les impuretés qui pourraient être présentes dans le lubrifiant. Avec le temps et l'accumulation des particules indésirables, il finit par s'encrasser et par perdre en efficacité. Il est donc recommandé de le remplacer à chaque vidange. Après un contrôle visuel, votre garagiste peut aussi vous conseiller de changer le filtre à air et le filtre d'habitacle.

Quels sont les risques quand on ne fait pas sa vidange ?

Une vidange irrégulière ou non réalisée peut entraîner plusieurs problèmes sérieux. Un manque de lubrification peut causer des dommages mécaniques irréversibles, voire la casse du moteur. Un encrassement du moteur entraîne souvent une augmentation de la pollution.

Ce qu'il faut savoir sur le remplacement de la courroie de distribution

À quel kilométrage changer sa courroie de distribution ?

Le changement de la courroie de distribution peut être recommandé en nombre d'années ou de kilomètres. Cela dépend de l'année de fabrication de votre véhicule et des recommandations du constructeur. Vous pourrez ainsi lire dans le manuel d'entretien une durée conseillée de 5, 6 ou 10 ans ou une distance 120 000, 150 000 ou 160 000 kilomètres.

À noter que les moteurs essence tournent beaucoup plus vite que les moteurs diesel. Cela implique une grande sollicitation des pièces mécaniques et une usure plus rapide. Là encore, pensez à demander conseil à votre garagiste. Vous pouvez aussi le solliciter pour un devis complet afin d'avoir le détail des travaux et des tarifs.

Quelle est l'utilité d'une courroie de distribution ?

La courroie de distribution est une pièce maîtresse sur un véhicule. Elle permet de synchroniser différents éléments mécaniques du moteur (arbre à cames, pistons, soupapes, vilebrequins, etc.).

Quels sont les risques engendrés par une courroie de distribution endommagée ?

La rupture d'une courroie de distribution peut entraîner la casse partielle ou totale du moteur. Un tel incident est synonyme de très grosses réparations au niveau du moteur, voire d'un remplacement de ce dernier. Le contrôle et le remplacement de cette pièce automobile en cas de signes d'usure (craquelures, fissures, couinements, grincements, etc.) sont donc à prendre très au sérieux.

Confier l'entretien de sa voiture à un garage AD

Plus de 2 300 garages multimarques partout en France

Le réseau AD regroupe plus de 2 300 garages indépendants partout en France. Ils vous proposent de gérer l'entretien, les grosses réparations mécaniques et les travaux de carrosserie sur toutes les marques de véhicules. Certains d'entre eux vendent également des véhicules d'occasion.

Une garantie constructeur préservée

Grâce à des mécaniciens qualifiés, les garages AD vous assurent des interventions rapides et fiables, quelles que soient la marque, la motorisation et la complexité des réparations nécessaires. Chaque intervention sur votre véhicule bénéficie d'une garantie de 24 mois couvrant les pièces et la main-d'œuvre. Elle préserve également la garantie constructeur.