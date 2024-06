Gamme étendue et démarches facilitées : les offres sur-mesure de location de voiture pour un week-end

Le marché de la location de voiture courte durée

Une croissance soutenue marque le premier trimestre 2024, selon les informations recueillies par AAA Data. La progression serait évaluée à plus de 49 %. Cette évolution semble être la conséquence du recul des ventes automobiles, et dans une moindre mesure des véhicules électriques, encore chers à l'achat.

Comment s'explique cet engouement ? En grande partie par l'arrivée d'outils numériques performants et intuitifs. La location de voiture s'effectue en quelques minutes en ligne et les formalités sont réglées dès l'ouverture du compte.

Pour quelles raisons louer un véhicule pour 2 ou 3 jours



Plusieurs situations amènent les particuliers à louer un véhicule pour 2 ou 3 jours :

l'offre est économique, les billets des transports en commun étant de plus en plus élevés ;

ces personnes ne disposent pas de véhicule personnel ;

l'envie de conduire une voiture neuve, haut de gamme ou utilisant une autre énergie l'emporte ;

leur véhicule ne convient pas au projet à réaliser : le nombre de places n'est pas suffisant pour embarquer l'ensemble des passagers, un utilitaire s'avère nécessaire pour réussir son déménagement, une grande berline s'impose le temps d'un mariage, etc.

En outre, une location de voiture pour le week-end permet de profiter d'un confort supérieur, procuré par des équipements high-tech tels que des sièges ergonomiques réglables et inclinables, des radars de recul, le Wifi, etc.

Adaptabilité de l'offre et flexibilité

La location de voiture pour 2 ou 3 jours s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, souhaitant augmenter provisoirement leur flotte. Renforcée par une large gamme de véhicules, l'offre s'accompagne de services personnalisés 24h/24 et 7j/7. Il n'est plus nécessaire de se rendre en agence et d'attendre son tour pour effectuer une réservation. En ligne, l'accès est immédiat et une assistance est prévue en cas de difficultés avec les démarches. L'autre avantage est la possibilité de choisir son véhicule en obtenant une garantie de livraison à domicile ou de mise à disposition à l'adresse désirée.

Une application pour smartphone intuitive et disponible partout



Télécharger l'app d'une société de location de véhicules est la solution pour réserver une voiture dans n'importe quelle ville aux horaires désirés. Le logiciel s'ouvre sur un catalogue avec photos et descriptifs, agréable à visionner. Plusieurs catégories de véhicules sont présentées en détail pour que les utilisateurs puissent affiner leur choix.

Une réservation simplifiée avec options



Certaines sociétés de location proposent de livrer le véhicule choisi. De cette façon, l'utilisateur n'a pas à se déplacer, parfois sur plusieurs kilomètres, pour rejoindre la station désignée. Par ailleurs, les conditions d'annulation sont simplifiées et parfois même, exemptes de frais. Enfin, prolonger la durée de location s'effectue simplement, sans formalité supplémentaire.

Un coût limité pour chaque trajet



Différentes prestations sont associées à la location de voiture comme la souscription automatique à une assurance et la prise en charge de l'entretien. Contrairement au véhicule personnel, la berline ou la citadine louée ne nécessite pas de place de parking attitrée, ce qui limite le coût d'utilisation.

Un geste pour la planète et l'environnement



Conduire un véhicule ponctuellement atténue la pollution et l'émission de gaz à effet de serre. Cette alternative séduit particulièrement les professionnels souhaitant réduire leur empreinte carbone et se conformer aux nouvelles réglementations.

Des conditions attractives avec diverses options incluses

Le marché concurrentiel de la location de voiture courte durée incite les sociétés spécialisées à multiplier les options et simplifier le parcours. Les avantages portent alors sur le nombre de conducteurs additionnels autorisés, la diversité des moyens de paiement, le nombre de kilomètres inclus dans l'offre, la mise à disposition d'un GPS ou encore l'accès à des systèmes d'infodivertissement automobile comme Android Auto et Apple CarPlay.

Le fonctionnement des applications de location de véhicules



Quelques étapes incontournables garantissent la réservation du véhicule choisi :

l'inscription en ligne nécessitant la photographie du permis de conduire et de la carte d'identité, ainsi qu'un selfie ;

la réservation du véhicule souhaité : citadine, berline, familiale, break, utilitaire... et le choix d'une protection adaptée (siège auto, assurance) ;

le téléchargement de la clé capable de déverrouiller la voiture depuis son smartphone et la réalisation de l'état des lieux ;

la restitution du véhicule à la station de départ.

Divers avantages ressortent de la location de voiture de courte durée. Le premier est la transparence des prix associés : pas de frais cachés et une parfaite visibilité sur les tarifs de chaque option. En louant leur véhicule, les usagers simplifient leurs démarches et contribuent au respect de la planète. Ce mode de locomotion s'implante partout en Europe et attire de plus en plus d'automobilistes. Parce que les avancées technologiques progressent, les processus sont simplifiés et les déplacements en France et à l'étranger sont optimisés.