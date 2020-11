Immobilier à Nantes : la situation du marché immobilier nantais post-Covid

Aujourd'hui, alors qu'un second confinement est mis en place, où en est le marché immobilier nantais ? Comment les prix des logements anciens, mais également des appartements neufs à Nantes se comportent actuellement ?

Les prix immobiliers à Nantes depuis le Coronavirus

Les prix immobiliers à Nantes varient selon les quartiers, mais aussi les communes de la métropole. À titre d'exemple, le prix moyen au mètre carré d'un appartement à Nantes est de 3 479 €, contre 2 609 € à Saint-Herblain, à l'ouest de la Cité des Ducs.

Pour une maison, il faut compter environ 4 131 € le mètre carré au sein de la ville de Nantes, contre 3 109 € à Saint-Herblain.

En termes de loyer, là aussi il est observé des disparités : 13 €/m²/mois à Nantes, contre 11,8 €/m²/mois à Saint-Herblain. Le marché du neuf devient compétitif par rapport à l'ancien au niveau des revenus locatifs proposés, puisque la loi pinel à Nantes impose un barème des loyers. Celui-ci est revu chaque année à la hausse et permet à la fois aux investisseurs de trouver rapidement un locataire, et à ces derniers de bénéficier d'un logement au loyer raisonnable. Nantes se trouvant en zone B1, les loyers Pinel sont plafonnés en 2020 à 10,44 €/m²/mois.

Les prix immobiliers neufs à Nantes ne cessent d'augmenter, et ce malgré la crise sanitaire et économique de la Covid-19. Les courtiers immobiliers nantais remarquent en effet que les prix des appartements croissent au fil des trimestres.

Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), en un an, les prix immobiliers à Nantes ont augmenté de 6,3 % entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020. À l'issue du premier confinement, les prix ont également grimpé avec 4 481 € le mètre carré, par rapport à 4 361 €/m² au début de l'année.

Les taux de crédits immobiliers à Nantes sur 6 mois

En France, les taux d'emprunt sont parmi les plus faibles d'Europe. Nantes ne fait pas exception, puisqu'on pouvait emprunter à un taux en-dessous de 1 % au mois de mars 2020. En effet, pour un crédit immobilier effectué sur 15 ans, il était possible de bénéficier d'un taux à 0,97 %.

Toutefois, la crise sanitaire arrivant en France, les taux des crédits immobiliers ont grimpé en flèche, puisqu'en juin 2020, sur 15 ans, nous constations des taux d'emprunt à 1,25 % en moyenne.

Depuis, les taux semblent revenir à la raison, avec en octobre, toujours sur 15 ans, des crédits immobiliers à Nantes à des taux de 1,12 %.

Source : Les taux de crédit immobilier à Nantes dans les Pays de la Loire - Nantes IMMO9

Évolution des taux d'emprunt immobilier à Nantes en 2020

Qu'en disent les courtiers immobiliers à Nantes ?

Malgré la survenue de la pandémie et la crise économique qui en a découlé, les prix immobiliers à Nantes n'ont pas baissé, bien au contraire. Il est, par conséquent, toujours temps de placer son argent dans la pierre qui conserve sa qualité de "valeur refuge". Les programmes neufs à Nantes ne manquent pas, avec plus de 600 logements neufs à la vente.

Dès le mois de mars, les agences immobilières ont su être réactives et s'adapter à la situation inédite que connaissait le pays. Les professionnels de l'immobilier ont rapidement mis en place des dispositifs numériques afin de maintenir leur activité commerciale, mais aussi de continuer à accompagner les clients dans leur projet de vie.

Si certaines agences ne s'y étaient pas encore mises, la dématérialisation s'est très vite démocratisée et est devenue un des principaux moyens de continuité de l'activité. La digitalisation de la profession a permis aux commerciaux d'innover et de proposer des services alternatifs à leurs clients :

Visites virtuelles des logements,

Rendez-vous en visio-conférence,

Signature électronique,

etc.

Les courtiers immobiliers à Nantes ont ainsi pu mener à bien des projets déjà entamés avant la crise, malgré un marché au ralenti.

Marie et Cédric avaient déjà en tête de devenir propriétaires au début de l'année 2020. Le couple avait contacté une agence de courtage en immobilier neuf selon leur tout premier critère : habiter dans un logement sain et moderne.

Bertrand, courtier au sein de l'agence Nantes IMMO9 les a reçus. Le couple avait des critères bien précis en tête : un appartement de 4 pièces à Saint-Herblain, avec un parking, un ascenseur et un balcon d'au moins 10 m².

Le conseiller en immobilier neuf à Nantes leur propose un logement au sein d'une résidence au 3e étage d'une surface de plus de 80 m² avec un balcon de 14 m², au prix de 296 000 €.

Nantes Métropole n'a pas été épargnée par le premier confinement. Les agences immobilières ont dû s'adapter, tel que l'a fait Nantes IMMO9. Grâce au numérique et à la digitalisation du métier, Bertrand a pu accompagner le couple dans son acquisition immobilière, et ce, malgré la crise sanitaire et le confinement.

Avec l'aide d'un partenaire courtier en crédit immobilier, le couple a également pu déposer une demande pour un prêt à taux zéro. Leurs revenus ne dépassant pas 42 000 € annuels et étant primo-accédants, ils ont pu se voir octroyer l'emprunt sans difficulté auprès d'une banque conventionnée.

Avec des prix immobiliers en constante hausse, le marché immobilier, neuf ou ancien, se porte bien et n'a pas été impacté par la crise économique et sanitaire. Les projets immobiliers des acheteurs ont pu être mis en suspens durant les quelques semaines de confinement et de ralentissement de l'activité économique du pays, mais ont aussitôt repris au mois de mai.

Le marché immobilier à Nantes connaît toujours une tension immobilière entre une offre de logement faible et une demande forte, avec des prix augmentant. Les taux d'emprunt demeurent bas et devraient le rester dans les mois à venir, afin de soutenir le marché immobilier, moteur essentiel à l'économie des métropoles et du pays.

Sources :