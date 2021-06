Infonet : la nouvelle startup pour un accès gratuit aux informations sur les sociétés

Jusqu'à récemment, les informations sur une société étaient disponibles en ligne sur des sites dédiés, mais qui faisaient payer la majorité des informations. D'où l'idée du créateur d'Infonet, Julien Dupe (bankofpoker, stuart ou encore Startdoc) : proposer une startup hybride entre fintech et legaltech, qui fournirait ces informations gratuitement. Son objectif : démocratiser l'accès aux données des entreprises, et aussi proposer des services d'analyse, de diagnostic et de surveillance qui seraient accessibles à tous, et faciles à comprendre.

Infonet a pour cela développé deux offres, et le lancement a été réussi. En moins de deux mois, l'offre gratuite infonet avis enregistrait 30 000 souscriptions de sociétés.

Quant à l'offre payante, elle comptabilisait plus de 6 000 abonnements.

Un portail complet d'informations légales et financières sur les sociétés

Pourquoi un tel succès ? Pour une TPE ou une PME, vérifier facilement la santé financière et juridique de partenaires, qu'ils soient clients ou concurrents, est indispensable, et Infonet leur propose justement cela gratuitement. Le site donne ainsi des informations légales et financières sur plus de 10 millions d'entreprises françaises inscrites au registre du commerce et des sociétés.

Une offre d'information sur les entreprises françaises gratuite

Près de 90 % des données sont accessibles gratuitement. Ce sont celles concernant les statuts, les actes, les dirigeants, les pactes d'associés, les bilans, les chiffres d'affaires, la trésorerie, les PV d'assemblée générale, les marques, brevets, le scoring, etc... Au total, cela concerne plus de 3 milliards de données accessibles sur le site et sur l'application (App Store et Google Play).

Infonet propose aussi plus de 1 000 articles et vidéos sur différentes thématiques pour aider les entreprises dans leur quotidien.

Des informations sur les sociétés sur abonnement

L'autre partie des informations (accessible sur abonnement à 69 € par mois), donne un accès illimité aux données plus techniques comme l'indicateur de solvabilité, la recommandation de limite d'en cours, le scoring financier, le diagnostic nota-pme, l'analyse du bilan.

L'abonné accède aussi aux coordonnées complètes de l'entreprise et de ses collaborateurs clé, dans le respect de la RGPD.

Infonet un succès fulgurant en pleine crise sanitaire

Née en pleine crise Covid, pendant le premier confinement du printemps 2020, Infonet a été lancée en janvier 2021. Pour cette startup innovante, c'est un succès fulgurant, avec plus de 300 000 visiteurs sur le site dès le premier mois de lancement, grâce à une campagne de publicité et au sponsoring de l'émission « Good Morning Business » sur BFM.

L'entreprise, qui a été rentable dès son premier trimestre d'activité, emploie actuellement une quarantaine de collaborateurs.