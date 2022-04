Kit Hygiène E.Leclerc : un accès pour tous aux produits d’hygiène

Une réponse à un constat économique

En 2021, une étude ELABE a montré que beaucoup de Français ressentent une baisse de leur pouvoir d'achat depuis quelques années. Plus encore, Ipsos et l'Observatoire des Nouvelles Consommations E.Leclerc ont révélé récemment que l'impact de cette baisse du pouvoir d'achat et le prix de certains produits d'hygiène, privent 6 Français-es sur 10 d'accéder à ces derniers. Pour aider les personnes et les ménages, l'enseigne E.Leclerc a mis au point un concept innovant qui propose des kits constitués d'un ensemble de shampooings, mousses à raser, dentifrices, brosses à dents, protections féminines et plus encore, et ce, à prix réduit. Ainsi, loin d'être une promotion temporaire, tout le monde pourra désormais accéder à ces kits à tout moment et dans tous les magasins et Drive E.Leclerc — hors DOM TOM.

Un concept économique et accessible

E.Leclerc a lancé ces kits d'hygiène pour répondre à un enjeu essentiel : celui de l'accès à des produits d'hygiène quotidienne. Ainsi, le consommateur est au cœur des préoccupations du groupe. C'est alors naturellement que ce concept est né, prenant la forme d'un kit d'hygiène sous forme de pack complet, tout en répondant aux attentes des clients qui souhaitent une offre variée et qualitative. Dans la même étude de l'Observatoire des Nouvelles Consommations E.Leclerc citée plus haut, il a été révélé que 7 Français-es sur 10 préfèrent acheter des produits de soins quotidiens de marque distributeur. Afin de proposer les kits les plus complets possibles tout en conservant un coût moindre, E.Leclerc a associé ses propres marques à la conception de chacun de ses kits Hygiène.

Les différents kits de produits d'hygiène E.Leclerc

Ce sont au total 3 kits qui sont proposés par E.Leclerc. Chaque kit est composé d'une sélection de produits d'hygiène quotidienne basiques : un pour hommes et deux pour femmes dont un dédié aux protections hygiéniques féminines. Ils sont tous à des prix très bas et imaginés pour une utilisation d'au moins un mois.

Les basiques de la salle de bain pour tous : homme

Les hommes sont 40% à renoncer à l'achat de produits d'hygiène en raison des prix pratiqués. Mais dorénavant, chez E.Leclerc, les hommes peuvent profiter d'un kit composé entre autres de shampooing, brosse à dents, mousse à raser et de rasoirs jetables pour seulement 9,54 €.

Les basiques de la salle de bain pour toutes : femme

De même que pour les hommes, les femmes profiteront d'un kit produits de soins quotidiens parmi lesquels elles retrouveront du savon, de la crème hydratante ou bien du déodorant, pour le même tarif que le kit masculin, soit 9,54 €.

Protections hygiéniques pour toutes

Les protections hygiéniques sont des produits de consommation courante. Leur utilisation est donc indispensable pour la vie quotidienne des femmes. Si elles sont indispensables, elles sont aussi très coûteuses et malheureusement, 30 % des françaises de moins de 35 ans ont déjà dû utiliser une alternative aux protections hygiéniques à cause de leur budget. C'est pourquoi E.Leclerc a créé ce kit composé de serviettes hygiéniques et de tampons pour seulement 2,24 €.

Il est important de souligner que les 3 kits Hygiène E.Leclerc sont conçus pour une utilisation durant au moins 1 mois.

Source : Ipsos - Enquête d'opinion auprès des Français sur « Les Français et la précarité hygiénique » mars 2022.

Les produits sont vendus sans trousse de toilette.