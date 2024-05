L’assurance auto et son rôle dans la protection de l’environnement

Le rôle de l'assurance auto dans l'écologie

L'expérience des compagnies d'assurance vous permettent tout d'abord d'obtenir des devis d'assurance auto conformes à vos attentes et besoins et lors d'un sinistre, vous vous sentez accompagné et serein. Mais le rôle de votre assurance automobile ne s'arrête pourtant pas là. Face aux changements auxquels nous sommes tous confrontés, votre assureur vous apporte des conseils et des recommandations indispensables

L'éco-conduite préconisée par les compagnies d'assurance auto

La plupart des compagnies mettent en avant l'éco-conduite ainsi que le passage à un véhicule plus propre. Elles développent des campagnes de sensibilisation de grande envergure dans le but de modifier les comportements de chacun. Vous retrouvez aussi, sur le site internet des assureurs, des ressources pratiques pour comparer les assurances auto. Il peut s'agir de guides ou de simulateurs pour visualiser plus concrètement ce que changent ces mesures, et comment les mettre en place.

De quelle manière appliquer l'éco-conduite dans votre quotidien ? Des gestes simples confèrent une grande différence et vous permettent de réaliser des économies, tout en protégeant la planète. Quel que soit votre véhicule, vous retrouvez par exemple ces quelques conseils :

alléger le véhicule des charges inutiles (objets lourds qui restent dans votre coffre) ;

bien préparer votre trajet en partant avec quelques minutes d'avance ;

vérifier régulièrement la pression des pneus ;

limiter l'usage du système de climatisation ;

passer le rapport supérieur relativement rapidement.

Bien sûr, baisser votre vitesse moyenne reste une mesure incontournable pour optimiser votre parcours.

Les avantages pour vous en tant qu'assuré

Statistiquement, une conduite plus lente et plus réfléchie contribue à réduire le nombre d'accidents (environ 10 % selon Bison Futé[DM1] ). Faire preuve de prudence en voiture reste le meilleur moyen de faire baisser progressivement votre cotisation d'assurance auto.

Si vous troquez votre voiture diesel contre un modèle hybride ou électrique, vous profitez d'un tarif attractif. Il en va de même si vous roulez peu, en pratiquant par exemple le covoiturage. Selon la fourchette kilométrique, vous pouvez réaliser des économies significatives, certaines compagnies d'assurances proposent un avantage « petit rouleur ». Avec le covoiturage, vous amortissez le coût de fonctionnement de votre voiture en prenant des passagers. Dans ces différents cas, écologie rime parfaitement avec économie.

Les assureurs agissent au quotidien pour protéger l'environnement

Les sociétés d'assurances auto passent à l'action pour préserver le climat en mettant en place des campagnes de prévention et de sensibilisation. Mais, au quotidien, comment les assureurs comptent-ils maîtriser leur impact sur l'environnement ? Comme pour n'importe quelle entreprise, les compagnies doivent revoir chaque élément de fonctionnement pour alléger au maximum leurs émissions de carbone.

Certaines affichent leur engagement en adhérant à des organisations telles que la NZIA (NET-Zero Insurance Alliance). Concrètement, les membres de ce groupement à échelle mondiale tendent à réduire drastiquement leurs émissions de CO2 pour arriver à zéro d'ici 2050. Il peut s'agir de revoir les process de fonctionnement interne, ou la gestion des contrats et des sinistres.

Des démarches dématérialisées sont proposées, et le zéro déchet mis en avant auprès des salariés. Du côté des clients, lors d'un sinistre avec un véhicule, une solution alternative est recherchée. Au lieu d'effectuer un remplacement avec des composants neufs, les professionnels mettent tout en œuvre pour opérer des réparations sur l'équipement existant. Si le remplacement est inévitable, les pièces de rechange automobile issue de l'économie circulaire constituent une excellente option.