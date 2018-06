La banque en ligne bouleverse le comportement des Français

La loi Macron de février 2017 a facilité la mobilité bancaire. Il est désormais facile, gratuit et sûr de changer de banque. Les Français n'hésitent donc plus à sauter le pas de la banque en ligne pour économiser du temps et de l'argent. Comment expliquer un tel succès des banques en ligne et pourquoi la banque en ligne va révolutionner le comportement des Français dans l'usage de la banque ?

Pourquoi la banque en ligne a du succès auprès des Français ?

La réussite des banques en ligne est d'abord dûe à son faible coût. Changer de banque pour la banque en ligne, c'est payer beaucoup moins de frais bancaires voire aucuns frais bancaires. Quel est le secret des banques en ligne pour vous permettre de bénéficier de produits et services bancaires à des tarifs défiant toute concurrence ? Les banques en ligne n'ont pas d'agences bancaires réparties dans toute la France, une banque en ligne est centralisée dans un établissement qui reçoit les appels téléphoniques de leurs clients. Cela permet aux banques en ligne de faire des économies d'échelle et d'en faire profiter leurs clients avec des services et produits bancaires compétitifs et exclusifs :

La carte bancaire gratuite visa ou mastercard selon les banques,

Les retraits d'argent gratuits dans toutes les agences bancaires de la zone euro

Aucuns frais de tenue de compte,

Aucuns frais sur les opérations bancaires courantes (virements, prélèvements),

Aucunes commissions d'interventions ni lettre d'information en cas de découvert non autorisé,

Les taux de crédit immobilier ou de consommation les plus bas du marché,

Des produits d'épargne à des taux de rendement exceptionnels,

Des outils en ligne pour gérer votre budget facilement et rapidement.

Nos modes de consommation ont changés, nos achats s'effectuent de plus en plus en ligne. Les banques en ligne l'ont bien compris et révolutionnent l'usage de la banque puisqu'elles permettent de gérer son compte bancaire à distance, 24h/24, 7j/7. Avec les banques en ligne, vous pouvez tout faire depuis votre smartphone, même régler vos achats. La banque en ligne permet non seulement de bénéficier des dernières innovations technologiques mais vous permet aussi de gérer votre budget en toute autonomie. En somme, le banquier, c'est vous. La banque en ligne correspond parfaitement à la demande de simplicité, d'immédiateté et de fluidité des produits et services bancaires ce qui explique son succès auprès des Français.

Selon le site 01banque-en-ligne.fr, à moins de vouloir garder à tout prix un contact physique avec sa banque, il n'y a plus vraiment d'intérêt aujourd'hui de conserver un compte bancaire dans une banque traditionnelle puisque vous gardez tout de même un contact humain avec un conseiller téléphonique dans une banque en ligne. Les conseillers des banques en ligne sont mêmes disponibles sur une large plage horaire à l'inverse des conseillers des agences, disponibles uniquement durant vos horaires de travail. Les banques en ligne ont donc l'avantage de vous libérer de la banque au quotidien.

La banque en ligne est-elle ouverte à tous ?

À ces débuts, la banque en ligne ne s'adressait qu'aux personnes avec un minimum de revenus. Aujourd'hui, on peut ouvrir un compte dans une banque en ligne sans aucune condition. La banque en ligne est ouverte à tous et tout le monde peut donc économiser de l'argent. Ouvrir un compte dans une banque en ligne est véritablement un jeu d'enfant et ne prend que quelques minutes. Un minimum d'autonomie et l'aide d'un guide de bienvenue vous permettent de vous familiariser et de profiter des avantages de la banque en ligne. La banque en ligne est donc accessible à tous et convainc chaque jour de plus en plus de personnes grâce à son service client au centre de ses préoccupations, sa flexibilité et sa souplesse d'utilisation. La banque en ligne permet de gagner du temps et de l'argent. La banque en ligne est en effet accessible à tout moment depuis un appareil connecté à internet (téléphone mobile, ordinateur, tablette) pour effectuer l'ensemble des opérations bancaires que souhaite faire un client et permet d'économiser de l'argent en frais bancaires.

Comment ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne ?

Si vous souhaitez gérer vos économies en toute autonomie et dire adieu aux prises de rendez-vous avec votre conseiller dans une agence physique, il suffit de remplir deux conditions : résider en France et avoir plus de 18 ans. Voici comment ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne, le tout bien sûr, en ligne :

Il faut commencer par se rendre sur un comparatif de banque en ligne,

Fournir une copie (scan ou photo) d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, titre de séjour),

Fournir une copie d'un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...).

La banque en ligne peut également vous demander une copie de votre fiche de paie et d'effectuer un premier dépôt d'argent pour activer votre compte bancaire. Ouvrir un compte bancaire dans une banque en ligne n'est pas risqué puisque non seulement la domiciliation de vos revenus n'est pas obligatoire mais en plus vous pouvez à tout moment, gratuitement et sans vous justifiez, fermer le compte bancaire d'une banque en ligne. Vous pouvez donc parfaitement essayer la banque en ligne, profitez d'une prime de bienvenue et voir si gérer vos comptes en toute liberté vous convient ou non.