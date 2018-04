La domiciliation d’entreprise à Paris, une alternative comportant de nombreux avantages pour les entrepreneurs

La domiciliation d'entreprise, une alternative pour implanter son entreprise dans la capitale

La domiciliation de votre entreprise est un élément fondamental de son identité. Il s'agit d'une des premières informations obligatoires à remplir lors des formalités de création.

L'adresse de domiciliation correspond à celle de votre siège social, et détermine notamment la nationalité de l'entreprise, son pays d'imposition et les juridictions compétentes en cas de litiges.

La domiciliation d'entreprise a vocation à être une alternative entre deux solutions : la location de bureau et l'implantation de son entité à son domicile personnel.

La première solution est souvent trop onéreuse, notamment à Paris ou dans les grandes villes, pour de jeunes entreprises, la deuxième ne protège pas la vie privée de l'entrepreneur puisque son adresse personnelle apparaitra sur tous ses documents administratifs et commerciaux.

La domiciliation d'entreprise permet une distinction entre la vie privée et la vie professionnelle de l'entrepreneur et se positionne comme une solution viable pour de nombreuses petites et moyennes structures.

De plus, les entrepreneurs peuvent bénéficier d 'une grande flexibilité quant au choix de l'adresse de leur siège social.

Le siège social a pour objectif de refléter l'image de l'entreprise auprès des potentiels clients et partenaires. Pour cela, un panel d'adresses dans les différents arrondissements de Paris est à leur disposition. Le choix de l'adresse du siège social se fait en fonction du projet, de la stratégie du chef d'entreprise ou autres critères essentiels pour le développement de la structure.

Proposer une alternative accessible pour implanter son siège social au cœur de la capitale tel est l'objectif de la domiciliation d'entreprise à Paris.

Un panel de service, un accompagnement personnalisé

Un des objectifs premiers de la domiciliation d'entreprise quelle que soit l'adresse, est d'offrir aux entrepreneurs, l'opportunité de se concentrer uniquement sur le développement de leur activité.

Lorsqu'un entrepreneur opte pour la domiciliation de son entreprise, ce sont toutes les tâches chronophages qui sont prises en charge.

Des solutions de gestion du courrier allant de la mise à disposition à la réexpédition, jusqu'à la numérisation quotidienne du courrier.

La digitalisation du courrier permet aux créateurs d'entreprise de recevoir en flux tendu tous leurs courriers par e-mail, consultables sur n'importe quel support connecté.

En complément, des services annexes sont proposés : solution de permanence téléphonique, un service de location de salles de réunion et de bureaux, un accompagnement lors des formalités juridiques ou encore la mise en relation avec de nombreux partenaires pour aider les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise au quotidien.

L'accès à tous ces services se fait de manière intuitive et rapide depuis un espace client personnalisé une fois l'entreprise domiciliée. Le but étant de donner un accès en quelque clics à un panel de possibilités, sur mesure et personnalisables.

Choisissez en toute liberté l'accompagnement dont votre entreprise a besoin.

Une économie d'impôt

Domicilier son entreprise à Paris permet aux entrepreneurs d'alléger leur fiscalité, notamment sur la Cotisation Foncière des Entreprises. La CFE est un impôt obligatoire pour toutes les entreprises, à payer chaque année.

Cet impôt se calcul selon 3 variables : le montant du chiffre d'affaires, le coefficient de CFE de la commune dans laquelle est domiciliée l'entreprise et un coefficient concernant la valeur locative du bien.

Lorsqu'un entrepreneur opte pour la domiciliation de son entreprise en société de domiciliation cette 3ème variable est nulle, les entrepreneurs sont assujettis au coefficient minimum.

De plus à Paris, la CFE est une des moins élevées de France du fait de la grande concentration d'entreprises dans la capitale.

Un avantage financier non négligeable pour les jeunes entreprises qui se lancent sur le marché parisien. Une capacité d'investissement plus importante qui aura un impact sur la durée de vie de l'entreprise.

La domiciliation d'entreprise à Paris est une solution simple à mettre en place, flexible, qui permet d'alléger les problématiques auxquelles sont confrontés les nouveaux créateurs d'entreprises.

À partir de quelques dizaines d'euros par mois, vous pouvez bénéficier d'une adresse en corrélation avec votre projet dans la capitale et d'un bureau virtuel adapté, personnalisé qui ne cesse de se renouveler.