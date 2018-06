La future réforme de la formation professionnelle : que va-t-elle changer pour le secteur du BTP ?

Des formations accessibles grâce au CPF

Première mesure phare de cette réforme, la refonte du compte personnel de formation (CPF) est censée rendre le dispositif plus égalitaire et facile à appréhender. Amorcé en 2015, le CPF était crédité en heures de formation par rapport à l'activité professionnelle exercée. Il sera désormais crédité en Euros :

- 500 € par an dans la limite de 5 000 € pour tous les salariés à temps plein (soit 10 ans de cumul).

- 800 € par dans la limite de 8 000 € pour tous les salariés non qualifiés (sans diplôme ou avec un diplôme en dessous du CAP - BEP).

- Les salariés à temps partiel auront les mêmes droits CPF que les salariés à temps plein.

Ce changement permettra aux salariés non qualifiés de pouvoir changer de branche et d'évoluer plus facilement qu'auparavant, alors que le passage en Euros permettra de rendre le dispositif plus clair et d'éviter que les organismes de formations exagèrent le prix d'un module de formation.

La mesure visant à donner les mêmes droits aux salariés à temps partiel permettra notamment aux femmes d'engranger plus de droits puisqu'elles représentent 80 % de ce type de salariés.

La ministre du Travail prévoit également de mettre en place un CPF de transition de manière à ouvrir des droits aux salariés ayant un projet de formation longue dont les crédits sur le compte ne sont pas suffisants pour le financer. Il faudra alors que le projet soit validé par une commission paritaire. Le CPF de transition viendra donc remplacer le congé individuel de formation (CIF).

Pour le secteur du BTP, il deviendra alors plus aisé et rapide de gagner en compétence grâce à la formation, de passer un caces, ou de passer dans une branche différente et de se former aux travaux publics.

L'application mobile CPF

L'application mobile en ligne permettra de consulter facilement son compte personnel de formation de connaître ses droits, d'avoir accès à de multiples informations autour de la formation et surtout de rechercher et de s'inscrire pour des formations. Cette application, si elle remplit son rôle, est supposée fluidifier la recherche de formation et offrir une plateforme d'informations claire et gratuite à tous ceux qui en ont besoin. Elle sera disponible dès le deuxième semestre de 2019.

Le conseil en évolution professionnelle

Le conseil en évolution professionnelle permettra d'accompagner les salariés dans leurs projets d'évolution professionnelle. Il sera utile pour effectuer des bilans de compétences, définir votre projet dans les meilleures conditions et vous proposer des formations disponibles dans votre bassin d'emploi et votre zone géographique.

L'apprentissage

Outre la barrière d'âge repoussée à 30 ans pour les contrats d'apprentissage ainsi que l'aide au financement du permis de conduire, la réforme de l'apprentissage s'intéresse aussi au financement des centres de formation pour apprentis (CFA). En effet, le financement devrait s'inscrire dans une logique de marché et venir du nombre de contrats signés et non plus des régions comme c'est actuellement le cas. Cette mesure entrera en vigueur d'ici le 1er janvier 2020, ce qui laisse le temps aux CFA de s'adapter à cette nouvelle donne.

Ces mesures visent à stimuler l'apprentissage et inciter les futurs apprentis à s'inscrire dans des centres de formation. Elle devrait permettre de lutter fortement contre le chômage des jeunes.

Avec la reprise économique, cette réforme de l'apprentissage offrira une belle opportunité pour ces jeunes qui envisagent faire carrière dans le BTP.

Le taux unique de cotisation pour les entreprises

La réforme de la formation professionnelle vise aussi la simplification des conditions et des obligations administratives que doivent remplir les entreprises. Ainsi, le taux de cotisation de contribution à la formation professionnelle sera désormais un taux unique. Ce changement ne fera pas augmenter la facture, mais diminuera les tâches administratives de l'entreprise. Par exemple, pour le secteur du BTP, les 3 seuils de cotisations actuels seront remplacés par le taux unique de cotisation qui sera directement prélevé par l'URSSAF. Bien que cette mesure vienne bousculer ce qui était établi de longue date, son but est de simplifier le prélèvement des cotisations. Sa mise en place est prévue pour le 1er janvier 2020.

Par ailleurs, la réforme prévoit également une solidarité financière des grandes entreprises vis-à-vis des TPE et des PME (moins de 50 salariés).