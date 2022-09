Big Tour au Mans : accompagner les entrepreneurs au cœur des territoires

Au mitan de septembre, le Big Tour fait une halte dans la ville du Mans, terre de naissance de l'automobile français, qui organise chaque année en juin la plus importante course automobile au monde - les fameuses 24 Heures du Mans. Préfecture de la Sarthe, la commune accueille l'industrie automobile avec Renault, ainsi que l'assureur MMA notamment.

Susciter des vocations dans l'industrie

Pour le fabricant franco-italien de puces STMicroelectronics, partenaire du Big Tour pour la 3e année, le festival des entrepreneurs est l'occasion de promouvoir le métier d'ingénieur auprès des jeunes générations. « Notre objectif est d'aller au contact du grand public, des entreprises et des acteurs locaux, mais surtout de valoriser nos métiers, très variés et passionnants, auprès des ingénieurs et de susciter des vocations », explique Jérôme Bourgeais, directeur du site du Mans, l'un des 7 centres français de Recherche & développement du groupe dédiés aux produits. Sur son stand, l'entreprise fait découvrir l'électronique et la programmation à travers deux kits pédagogiques, une application d'un objet connecté (comme la Conteuse Merveilleuse de Joyeuse, à destination des moins de 3 ans) et un wafer - la galette de silicium sur laquelle sont gravées les puces électroniques fabriquées dans ses usines - « autant de moyens de parler de notre industrie ». Dédié à la R&D principalement pour le secteur automobile et les objets connectés, le site du Mans est le premier déposant de brevets en Pays de Loire en 2021. « Nous voulons continuer à innover grâce à nos jeunes ingénieurs », souligne le directeur. Sur quelque 280 salariés d'ici fin 2022, restent encore 6 postes d'ingénieurs à pourvoir.

Un acteur de la décarbonation accéléré par Bpifrance

Spécialisé dans les travaux d'enveloppes de bâtiments dans le grand quart Nord-Ouest de la France, le groupe Isore fait partie de la première promotion de l'accélérateur décarbonation. Son ambition : devenir un acteur majeur des traitements d'enveloppe décarbonée. « La décarbonation est un point très important pour nous, mais le passage à l'acte est très difficile. Peu d'entre nous savent où investir du temps et de l'argent. Il n'y a donc qu'une seule voie : se faire accompagner », rapporte sa présidente, Martine Laruaz. Le groupe a reçu l'aide de Bpifrance pour choisir un consultant sur la cybersécurité et la mise en place de son ERP. Un diagnostic à 360 degrés a été réalisé car « décarboner l'entreprise ne peut pas se faire sans une stratégie cohérente ». C'est l'occasion d'engager les équipes. Les dirigeants bénéficient également d'un accès « très précieux » à des formations de haut niveau avec Les Mines ParisTech, et des conférences, notamment avec un philosophe : « C'est très intéressant car nous défrichons et apprenons beaucoup sur des sujets que nous ne maîtrisons pas, comme notre dépendance à certains minerais. Ces changements fondamentaux vont bien au-delà de l'économie. Il nous faut aussi des réflexions intellectuelles d'un autre ordre », témoigne-t-elle. « Nous avons une responsabilité à inciter tout l'écosystème à s'engager dans la décarbonation ».