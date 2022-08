A Fécamp, deeptech et innovation se partagent la scène du Big Tour

Pour son édition 2022, le Big Tour voit les choses en grand avec une tournée du dynamisme économique et du savoir-faire à la française de 28 dates de mars à septembre, déployée dans toutes les régions de France. Des partenaires historiques comme Orange aux pépites normandes deeptech comme Conscience Robotics, des centaines d'entrepreneurs seront présents à ce rendez-vous à la fois festif et professionnel pour aller à la rencontre du grand public et des acteurs économiques locaux.

Orange : une présence normande historique

Rien qu'en Normandie, Orange emploie près de 3000 personnes et couvre 65% du réseau fibre à l'habitation de Seine-Maritime. Partenaire naturel du développement économique et de l'innovation des entrepreneurs français grâce à l'accompagnement numérique proposé par ses services, Orange profite de sa présence sur le village du Big Tour pour présenter les possibilités offertes par la 5G ainsi que son programme net zéro carbone, deux innovations allant de pair. « La technologie 5G sera l'un des meilleurs contributeurs à cette logique d'économie d'énergie puisqu'une antenne 5G consomme jusqu'à 10 fois moins d'énergie envoyée ou transmise qu'une antenne 4G » explique Marc Maouche, délégué régional Normandie d'Orange.

La société de télécommunication met également à profit sa proximité auprès des particuliers et professionnels pour insister sur la nécessité de protéger ses données et réseaux de dispositifs malveillants, grâce à l'expertise des 2500 collaborateurs de son entité Orange Cyberdefense.

La deeptech made in Caen de Conscience Robotics

Un peu plus bas en Normandie, c'est du côté de Caen qu'Iliès Zaoui a poursuivi ses études avant d'y fonder son entreprise Conscience Robotics. Programmatrice d'un système d'exploitation universel pour la robotique, la jeune entreprise caennaise propose une solution clé en main à ses clients et partenaires grâce à une intelligence artificielle autonome et adaptative, à une interface simple d'utilisation et à une solution hardware adaptable aux besoins du client.

Pour le CEO de Conscience Robotics, l'accessibilité des solutions robotiques est primordiale au développement du secteur de l'intelligence artificielle. Afin de réduire le coût du robot, l'entreprise propose l'externalisation des calculs de ses machines, de sorte qu'elles puissent apprendre et évoluer collectivement grâce à une mutualisation en réseau des résultats collectés par chacune, permettant ainsi également une autonomie plus importante.

Également producteur de ses propres robots, Conscience Robotics mise énormément sur les robots humanoïdes bipèdes : « Bpifrance nous aide actuellement à financer notre projet de robot major d'homme à la physionomie humaine du nom d'Enki, dont la commercialisation est prévue pour 2024 » annonce Iliès Zaoui.