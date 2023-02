Blanchon Group rafraîchit sa marque phare Syntilor

En dépit d'une longévité de plus de 190 ans, Blanchon Group ne se repose pas sur ses lauriers. Au contraire, il continue d'innover et de dégager des débouchés pour ses produits de décoration et de rénovation, notamment du bois, (vernis, peintures, décapants, huiles...).

De fait, après avoir engagé, l'an dernier, une refonte de son identité visuelle et une accélération de sa stratégie de conquête de marchés en Europe, Blanchon Group mise désormais sur un rafraîchissement de sa marque Syntilor, qui regroupe de nombreux produits pour les particuliers (saturateurs, huiles, vernis, peintures...). « Le territoire, les valeurs, le logo et le packaging contenant des explications ont été revus au dernier trimestre 2022, mais les attributs de la marque Syntilor résident toujours dans le côté pratique, le « faîtes-le vous-même », la qualité professionnelle et le respect de l'environnement », indique Guillaume Clément, PDG du groupe, qui emploie 450 collaborateurs - dont 250 en France - et a réalisé 120 millions de chiffres d'affaires en 2022.

L'ambition de devenir numéro un en France et de s'élargir en Europe

Il faut dire que Syntilor est une marque importante pour Blanchon Group, qui évolue sur trois types de marchés distincts : les professionnels, les industriels et les particuliers. Or, ce dernier segment représente environ 40 % de ses revenus dont une grande partie proviennent d'ailleurs des ventes de Syntilor, qui ont augmenté ces dernières années, d'après des chiffres de GFK. « La croissance de la marque a bénéficié d'une dynamique de marché intéressante avec la période de Covid-19. Les ventes ont également été soutenues grâce à nos innovations, lancées en 2020 et 2021, sur les produits biosourcés, fabriqués à partir de déchets renouvelables », ajoute le PDG.

À terme, l'objectif de Syntilor est de devenir numéro un en France sur ses différents produits. « Aujourd'hui, Nous sommes leaders sur les vernis extérieurs et les saturateurs. Notre ambition est d'augmenter nos parts de marché sur les produits où nous sommes deuxièmes ou troisièmes tels que les lasures et les vernis intérieurs », précise Guillaume Clément. Pour y parvenir, Blanchon Group compte notamment renforcer son offre sur la gamme biosourcée et accompagner davantage les consommateurs dans leurs choix de produits et de leur utilisation, par le biais d'ateliers et des formations sur les lieux de vente. Mais ce n'est pas tout. Outre sa stratégie dans l'Hexagone pour sa marque phare, Blanchon Group a également des vues européennes. « Syntilor est déjà présente dans quelques pays en Europe comme l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la Grèce. Et nous avons récemment débuté les ventes au Royaume-Uni. D'autres pays sont ciblés dans un futur proche, en particulier ceux dans lesquels nos gammes de produits pour le grand public ne sont pas présentes », affirme le dirigeant. Dans cette optique, les Pays-Bas et la Belgique, où le groupe a racheté des entreprises spécialisées dans les produits pour les professionnels en 2021 et en 2022, pourraient constituer des marchés intéressants.

Une production 100 % « Made in France »

Pour soutenir les ambitions françaises et européennes de Syntilor, Blanchon Group peut compter sur son département de recherche & développement, qui est très impliqué dans l'amélioration et la durabilité des produits commercialisés. « Syntilor s'est engagée très tôt, au début des années 1990, en faveur du respect de l'environnement, en privilégiant les produits en phase aqueuse plutôt qu'avec des solvants. Aujourd'hui, nous accélérons sur les produits biosourcés et nous sommes bien placés sur cette gamme de produits », déclare Guillaume Clément. Les raisons ? Blanchon Group fabrique ses propres résines, à partir de déchets renouvelables. Et l'intégration de cette étape de production lui permet d'atteindre des standards qualitatifs élevés, d'être compétitif en termes de coûts et d'éviter les problèmes d'approvisionnement, qui ont fortement augmenté depuis 2020. Enfin, Syntilor peut aussi se targuer de fabriquer ses produits intégralement en France dans trois sites de production situés entre la Savoie et le Rhône-Alpes. De quoi lui apporter également des caractéristiques de proximité et de savoir-faire « Made in France », alors qu'elle fêtera prochainement ses 50 ans !