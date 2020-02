Bpifrance et l’ASPTT Mulhouse marquent des points dans leur partenariat

Samedi dernier a eu lieu à Mulhouse le match de volley féminin entre le leader du championnat, l'ASPTT Mulhouse, et le cinquième, le club Volero le Cannet.

Deux heures avant le match, Patrice Bégay, Directeur exécutif et de la communication de Bpifrance, avait convoqué journalistes et patrons de la Région Grand-Est, sans oublier Jean Rottner, président de la Région et Michele Lutz, la maire de Mulhouse, pour sceller le partenariat entre la banque de financement public et l'ASPTT Mulhouse. « Les clubs sont des acteurs économiques puissants dans les régions. C'est « The place to be » pour élargir son réseau business et rencontrer de nouveaux clients et partenaires » a rappelé Patrice Bégay.

Bpifrance considère que le monde du sport partage avec celui des entreprises des valeurs communes : énergie, résilience, solidarité. C'est pourquoi elle multiplie ces partenariats avec les clubs et leur offre toute l'expertise, le carnet d'adresses et le soutien de son Réseau Excellence, soit 5329 entreprises de croissance, dont 451 en Région Grand-Est. « L'ASPTT Mulhouse est un club historique fondé en 1974. C'est aussi une communauté avec un réseau local fort et un modèle économique original. Il est le ciment des entreprises locales, avec plus de 100 partenaires et un budget de 1,6 million d'euros » a expliqué Patrice Bégay, qui a dit « sa fierté d'être partenaire de ce club du Grand Est sur un territoire où il n'y a que de grands projets et de grandes ambitions ».

Seul club de volley féminin en Alsace, l'ASPTT connaît une affluence record lors de ses matchs : 2800 spectateurs en moyenne et jusqu'à 4500 lors de certains événements, soit la plus importante de France, volley masculin et féminin confondus.

Développer l'événementiel

Daniel Braun, président de l'ASPTT Mulhouse, n'est pas étranger au monde entrepreneurial puisqu'il a longtemps été directeur général de la Banque Populaire d'Alsace. Pour lui, « un des objectifs du club a été de développer les partenariats avec tout type d'entreprise, des grands groupes comme Vinci et Suez au restaurateur de la place de Mulhouse. L'accord avec Bpifrance va nous permettre de franchir un cap supplémentaire sur deux aspects. Le premier étant de continuer à faire grossir le nombre de nos partenaires à travers le réseau de Bpifrance. Par ailleurs, ce partenariat ressemble à du mécénat de compétence, par exemple à travers les manifestations que Bpifrance organise, comme la réunion à l'Olympia des 54 présidents de clubs ou le BIG (Bpifance Inno Génération). Pour nous, c'est une vraie ouverture sur le monde professionnel ».

D'ailleurs, Daniel Braun cherche à organiser et structurer son club comme une entreprise, avec de plus en plus de développement et de communication. C'est dans la salle VIP du Palais des Sports que l'ASPTT a accueilli les équipes de Bpifrance et les patrons régionaux. « Nous développons de plus en plus les espaces réceptifs pour l'événementiel autour des matchs. En dehors du fait d'avoir son nom sur un maillot, l'entreprise partenaire cherche du réseau » ajoute Daniel Braun.

Côté Région, Jean-Paul Omeyer, Vice-Président en charge des Sports qui est aussi Vice-Président de l'Agence Nationale du Sport, apprécie ce nouveau modèle fondé sur le mariage de la réussite professionnelle et sportive : « Bpifrance apporte sa rigueur de gestion et sa structuration d'un projet d'entreprise, et les clubs de haut niveau offrent leurs compétences en termes de management d'équipe, de pilotage de projet sportif et d'ambitions partagées ».

Le sport, c'est aussi du business

Outre l'ASPTT Mulhouse, d'autres clubs de la région Grand-Est font partie de ces partenariats : Chaumont en volley masculin, la SIG Strasbourg en basket, Charleville-Mézières en basket féminin et Metz, le numéro un français du handball féminin. « Pour les entreprises, c'est une valorisation de leur image. Dans la presse, on parle tous les jours de sport de haut niveau et donc des entreprises qui les accompagnent. C'est aussi une source de business. Par exemple, les partenaires des Internationaux de Strasbourg de tennis féminin font entre 30 et 40 % de leur chiffre d'affaires annuel en une semaine ! » précise Jean-Paul Omeyer.

Sa collègue Lilla Merabet, Vice-Présidente économie, innovation et digital, rappelle que la Région Grand-est et Bpifrance sont déjà engagés dans plusieurs partenariats dans les domaines de l'innovation et de l'accompagnement bancaire des entreprises : « nous avons plusieurs outils partagés pour soutenir les entreprises dans leur développement ». La Région a également créé un accélérateur de PME qui en est à sa deuxième promotion et travaille sur un accélérateur ETI franco-allemand. « Nous avons considéré que le sport est aussi une filière économique qui permet de souder des réseaux de chefs d'entreprises. C'est une manière d'accélérer leur activité à travers le sport et de leur permettre de se réunir autour d'un club en nouant des coopérations inter entreprises sur un même territoire » explique Lilla Merabet, qui ajoute que « sport et innovation technologique sont de plus en plus liés en Alsace du Sud qui se tourne vers le textile intelligent ».

Conclusion de Patrice Bégay : « notre partenariat avec la région Grand-Est est formidable ! Les énergies créatrices sont dans les territoires. Nous partageons tous ensemble cette religion du progrès et le plaisir de remettre du positif chez tous les Français, Et c'est en continuant à co construire avec la Région, nos partenaires bancaires et investisseurs pour servir les entrepreneurs que la réussite collective arrive ».

