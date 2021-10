Bpifrance réaffirme son soutien au hockey sur glace à Bordeaux

En dépit d'une victoire étriquée sur le score de 1 à 0 contre les Diables Rouges de Briançon, la soirée du club des Boxers de Bordeaux s'est terminée comme elle avait commencé, c'est-à-dire de la meilleure des manières. De fait, le club, présidé par l'entrepreneur Thierry Parienty, a renouvelé son partenariat avec Bpifrance, qui le soutient depuis plusieurs années déjà. Cette nouvelle a été annoncée en présence de Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance et de Laurent de Calbiac, directeur régional Bpifrance Bordeaux. « Nous sommes ravis de poursuivre avec Bpifrance, qui est un acteur majeur dans les territoires avec lequel nous partageons plusieurs valeurs communes comme le professionnalisme et la jeunesse. L'objectif est de faire le lien entre le sport et l'économie », a affirmé Thierry Parienty, qui est également PDG de Voltéo, une enseigne spécialisée dans le commerce de proximité de l'énergie autonome.

Il faut dire que l'appui de Bpifrance à des clubs de sports en général et aux Boxers de Bordeaux en particulier est un puissant générateur d'affaires. « Bpifrance nous aide beaucoup pour les mises en relation avec les entreprises de son réseau », poursuit Thierry Parienty. Ce soutien est d'ailleurs très important, car le budget du club dépend à 55 % des partenariats avec les entreprises, qui sont au nombre de 200, à la fois locales, régionales et nationales. Ces dernières sont ainsi regroupées au sein Du Boxers Business Club, permettant notamment de partager des expériences entre chefs d'entreprise lors d'événements spécifiques et de favoriser les émulations, voire de faire des affaires. « Les entrepreneurs sont des athlètes de haut niveau », a rappelé Patrice Bégay.

La jeunesse en première ligne

Fragilisés par la crise de la Covid-19, comme l'ensemble des clubs sportifs, les Boxers de Bordeaux ont adopté un budget prudent, arrêté en avril dernier, alors que la fin de saison a été écourtée en mars. « Le port du masque n'est plus obligatoire et nous pouvons désormais recevoir du public avec une jauge pleine », se réjouit le président du club. Il est vrai qu'avec 2 800 spectateurs en moyenne avant la pandémie, les recettes du club avaient été affectées par les mesures sanitaires, le retour du public est donc bienvenue. Sur le plan sportif, l'objectif est de participer aux phases finales (les playoffs) de la Ligue Magnus, le nom du championnat. Et pour ce faire, les Boxers misent sur la jeunesse avec 30 % de ses joueurs qui ont moins de 21 ans. Une valeur chère à Bpifrance, qui incite d'ailleurs les entreprises à recourir aux VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) : « Les jeunes sont l'avenir des entreprises. La région Nouvelle Aquitaine compte 53 jeunes en VTE dont 20 qui sont en territoires d'industries », a souligné Patrice Bégay. Et au sein de Voltéo, l'entreprise de Thierry Parienty - qui fête ses 10 ans - trois jeunes sont en VTE.

Un site web pour Les Meneurs

Plus globalement, pour poursuivre son soutien au monde sportif, Bpifrance - qui compte 55 clubs sportifs partenaires - a lancé un site web dédié à cette communauté baptisée Les Meneurs. Cette nouvelle plateforme, www.lesmeneurs.fr, porte sur l'innovation dans le sport. Elle vise à aider les clubs sportifs dans leur transformation digitale et à faire le pont entre l'économie, l'innovation et le sport. Pour y parvenir, Bpifrance invite tous les acteurs de l'industrie sportive à rejoindre la plateforme et à intégrer le « Club Experts des Meneurs ». De quoi générer de nouvelles interactions business...