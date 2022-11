Des rencontres internationales de la French Tech sous le signe de la reprise

A l'heure où plus aucune startup ne peut se développer sans passer par l'international, l'évènement-tremplin de Business France offre aux entreprises du numérique un sésame vers de nouvelles opportunités. À travers des ateliers thématiques, des rendez-vous personnalisés avec des experts et partenaires de l'export ainsi que de nombreux échanges sur l'état des lieux de la tech dans le monde, les 300 entreprises participantes y trouveront en une journée toutes les clefs pour ouvrir les portes de nouveaux marchés. « Cet événement est un moment de communion de l'écosystème explique Didier Boulogne, directeur général délégué à l'export de Business France. Les startups viennent y trouver des idées, se confronter aux autres acteurs du numérique et gagner en agilité dans une logique de compétitivité. C'est un moment d'échange qui permet à chacun de faire le point, d'entretenir son réseau et d'envisager concrètement de nouvelles stratégies internationales. »

Un redécollage annoncé

Après presque trois années plus ou moins ralenties par la crise sanitaire, cette édition devrait lancer un signal fort de reprise de l'activité malgré les turbulences de la crise énergétique qui affectent les autres secteurs. « Les entreprises de la French Tech sont très attendues sur la scène internationale rappelle Didier Boulogne. Elles proposent des technologies et des produits qui s'inscrivent dans une logique disruptive et les clients étrangers apprécient leurs capacités à penser différemment pour inventer des choses nouvelles. Depuis le covid, la digitalisation rapide des services offre également de nombreuses opportunités à saisir. ».

Dans ce contexte porteur, les participants pourront également redécouvrir les aides dont elles bénéficient dans le cadre du plan de Relance Export et l'accompagnement proposé par Business France pour réussir leur implantation à l'international dans une démarche d'efficacité́ et de résultats.

Les Trophées de l'International du Numérique

Temps fort de l'événement, la remise des Trophées de l'International du Numérique attire chaque année les grands acteurs de l'écosystème de l'innovation qui viennent découvrir les entreprises reconnues pour leur fort potentiel international. Cette année, l'IE-Club et Business France, qui se sont associés pour cette remise de prix, ont souhaité récompenser les startups & PME aux ambitions fortes à l'international. En attendant de découvrir les lauréats le 9 novembre, plusieurs startups se démarquent déjà par leur stratégie à l'international. Parmi elles, la pépite française Partoo propose par exemple une application SaaS tout-en-un pour la digitalisation des commerces qui a déjà conquis les marchés espagnol, portugais et italien et qui s'apprête au grand export en Amérique et au Moyen-Orient.

Spécialisé dans l'inventaire digitalisé, Spare Parts 3D vend quant à elle son logiciel DigiPart sur 4 continents et prouve ainsi sa capacité à voir loin. Récompensée à maintes reprises, la solution logistique SaaS de l'entreprise lyonnaise ItInSell X fait encore figure de favoris, mais il faudra aussi compter sur l'application mobile de formation de LAFAAC qui propose des contenus professionnalisants aux métiers de la culture en Afrique francophone...

Alors que Business France et la French Tech décolleront bientôt vers d'autres grands rendez-vous internationaux, les Rencontres Internationales de la French Tech devraient donner le coup d'envoi à une très belle année pour l'innovation numérique française !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Retrouvez le programme complet ici ainsi que le lien d'inscription ici