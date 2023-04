Elisabeth Moreno : « Il est temps de ressusciter la puissance du lien ! »

Moins de 10 mois après avoir quitté le gouvernement de Jean Castex, vous lancez l'association « La Puissance du lien » pour faire avancer la cause des femmes grâce à l'entraide, la solidarité et l'accompagnement. Comment est née cette idée ?

Plus de cinquante ans après la loi sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, on constate qu'il reste toujours 16% d'écart salarial à poste égal, qu'elles occupent les métiers les plus précaires et les moins valorisés, que les femmes reçoivent toujours moins de stocks options et qu'elles sont nombreuses à avoir du mal à se relever de la coupure nécessaire que peut représenter un congé maternité dans une carrière. Au gouvernement, j'ai pu avoir une vision globale de ces sujets, et j'ai compris que la prise de conscience sur ces inégalités existe, tout comme les lois et les dispositifs. Mais alors que faut-il faire pour que les choses changent véritablement ? Il faut s'appuyer sur celles et ceux qui ont réussi, afin de tirer vers le haut celles qui sont confrontées aux blocages systémiques de notre société. Je me suis aussi appuyée sur mon expérience personnelle, car je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas eu la chance de rencontrer des personnes qui ont cru en moi et qui ont su faire preuve d'une bienveillance naturelle. Dans nos valeurs républicaines, c'est aujourd'hui la fraternité qui souffre le plus, alors qu'elle inclut ces notions d'entraide, de solidarité, de considération de l'autre et de l'envie de réussir ensemble.

Alors que l'on constate une perte de sens dans le monde de l'entreprise, un renforcement de l'individualisme, une détérioration des relations humaines et un repli sur soi exacerbé par la crise sanitaire, il est temps de renouer avec le principe ancestral du soutien du groupe et de l'intelligence collective qui sont constitutifs de l'évolution de l'humanité et essentiels à notre survie et à notre bonheur. Une très sérieuse étude d'Harvard l'a prouvé, c'est la qualité des relations avec notre famille, nos amis, nos collègues et notre communauté qui nous rend heureux. Il est donc temps de ressusciter la puissance du lien et de permettre à chacun de donner et de recevoir.

Comment cette toute jeune association agit-elle pour encourager hommes et femmes à tisser de nouveaux liens de solidarité ?

L'une de nos premières actions consiste à offrir aux femmes de tout âge un accompagnement personnalisé avec une marraine ou un parrain expérimenté, qui va apporter soutien et conseils dans une relation de confiance et de partage. J'ai demandé aux entreprises partenaires de solliciter des parrains et marraines, qui sont directeurs, présidents, cadres, agents de maîtrise ou entrepreneurs, et aux associations de sélectionner des filleules en début de carrière, en reconversion ou porteuses d'un projet entrepreneurial. Et cela a été un combo magique ! En quatre semaines, nous avons constitué 312 binômes, qui vont maintenant échanger au minimum 6 heures dans les 9 prochains mois et participer à la construction d'un cercle vertueux de solidarité. Le 8 mars, lors de la première rencontre de l'association salle Wagram, nous avons réuni près de 800 personnes malgré les grèves de transport, et l'engouement a été tel que nous avons dû rouvrir les inscriptions sur notre site 8mars.org. Cela prouve que nous avons besoin de cette sororité, je parlerai même simplement d'humanité car on ne peut pas construire une société juste sans équilibre.

Pour lutter contre les discriminations faites aux femmes, il faut que chacun prenne conscience de ce qui dysfonctionne et que les hommes comprennent le rôle positif et constructif qu'ils ont à jouer.

Le 8 mars dernier, salle Wagram, cette humanité était d'ailleurs palpable pendant les 5 heures d'échanges et de débats, aussi bien sur scène que dans la salle...

C'était effectivement un moment de communion et de rassemblement entre les femmes et les hommes. Il y avait toutes les diversités de notre pays, les différences socio culturelles et intergénérationnelles qui font sa beauté. Mais c'est notre humanité qui nous a rassemblé, et notre vulnérabilité qui a fait notre force. L'inquiétude et l'anxiété amènent au repli sur soi alors que dans ce moment complexe nous avons besoin de la force et de la puissance de toute notre humanité, car c'est ensemble qu'on est plus fort. Et c'est ensemble, avec les entreprises et les associations, que nous parviendrons à construire quelque chose de puissant et impactant.

Quels sont les autres projets de l'association La Puissance du Lien ?

Je voudrais continuer à mettre en lumière les héroïnes du quotidien en créant des événements qui mêlent l'inspiration, l'apprentissage et la célébration. Nous serons présents sur tous les territoires pour proposer aux femmes et aux hommes de toutes générations et de toutes classes sociales et culturelles des témoignages et des partages d'expérience. Le 8 juin prochain, nous organisons une première conférence à l'Unesco, puis une formation sur la confiance et l'estime de soi sera proposée à 200 femmes courant Avril. J'aimerais ensuite ouvrir l'association à l'international et créer une plateforme qui permettent aux gens qui veulent donner et à ceux qui ont besoin de recevoir de se connecter. Les choses sont en train de bouger et j'espère qu'avec ces actions nous parviendrons à briser les stéréotypes et les préjugés liés au genre pour créer un monde plus juste et plus digne.