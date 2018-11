Enedis organise la finale de la 3ème édition de son concours Start-up

Depuis 4 ans, Enedis a fait le pari d'une relation partenariale avec des start-up. Dans un contexte où la transition énergétique, la révolution numérique, l'intelligence artificielle ont des conséquences très importantes pour les réseaux de distribution, l'innovation est plus que jamais essentielle pour Enedis.

En effet, le système électrique se transforme radicalement sous l'impulsion de la transition énergétique : il intègre la production décentralisée, accueille la mobilité électrique, explore le stockage, etc. Les nouvelles solutions numériques comme l'intelligence artificielle, le Big Data, l'IoT ou la réalité augmentée sont porteuses de gains d'efficacité pour la gestion des actifs, l'exploitation des réseaux, la performance des opérations, la relation clientèle. En apportant leur agilité, les start-up dynamisent le processus d'innovation dans ces domaines en mutation. Avec leur créativité, elles proposent des également des solutions hors de tous silos et imaginent des innovations de rupture.

En 2015, Enedis a été le premier distributeur d'électricité européen à organiser un concours d'innovation d'ampleur destiné aux start-up et PME innovantes. Cette première édition a été couronnée de succès avec près de 300 candidatures et 25 lauréats primés. L'édition de 2017 était particulièrement dédiée à promouvoir une démarche collaborative entre start-up et équipes d'Enedis en région réaffirmant ainsi l'ancrage territorial du distributeur. Au total, l'entreprise a ainsi mené depuis 3 ans près d'une centaine de POC (Proof Of Concept) et utilise quotidiennement aujourd'hui des solutions issues de ces collaborations.

Le 27 novembre, à l'Hôtel de Ville de Paris, Enedis remettra 10 prix aux lauréats de la 3ème édition du « Concours Startups Enedis 2018 ».

A l'instar de la précédente édition, une approche décentralisée des candidatures a été privilégiée : sur chaque territoire, la sélection des meilleures candidatures a été effectuée par chacune des 25 directions régionales d'Enedis au regard de ses priorités locales, des écosystèmes régionaux et bien sûr de la qualité des propositions. Les lauréats régionaux associés à des équipes de salariés vont proposer ensemble, dans le cadre de cette grande finale nationale, un projet innovant répondant aux enjeux d'Enedis. Les 10 prix remis lors de cette finale, pour un montant total de 300 k€, seront répartis dans les 5 catégories suivantes :

Relation clients et services aux territoires : la manière d'améliorer notre relation avec nos clients et les collectivités territoriales

Performance industrielle d'Enedis : celle de nos réseaux, nos compteurs, etc...

Le Technicien 3.0 : les outils de demain du technicien d'Enedis

Formation, gestion des savoirs, ressources humaines, management

Santé, sécurité.

La promesse d'Enedis : permettre à chaque lauréat, en l'accompagnant, de confronter la solution innovante qu'il propose à la réalité industrielle et accélérer ainsi son développement.