ENI mise sur Webeo, une offre 100 % digitale

Et de sept. Une nouvelle envolée du tarif réglementé du gaz - de près de 6 % - décidée par l'Etat et appliquée par l'opérateur historique depuis le 1er novembre, marque la septième hausse consécutive depuis le début de l'année. Une augmentation due principalement à celle du prix du baril, faisant bondir le tarif réglementé du gaz de pas moins de 24 % en moins d'un an. Autant le dire, la pilule risque d'être amère pour les 4,5 millions de consommateurs abonnés aux tarifs réglementés. Le remède ? Pour éviter de voir sa facture énergétique exploser, faire jouer la concurrence peut s'avérer judicieux, en optant notamment pour les offres de marché à prix fixe pendant une durée déterminée.

Une formule à prix bloqué pendant un an

Dans sa palette d'offres, le fournisseur alternatif Eni, élu meilleur fournisseur énergétique et pionnier des formules à prix fixe sur le marché français, table notamment sur une solution 100 % digitale, baptisée Webeo. Une solution à prix bloqué pendant un an qui requiert de souscrire en ligne, de gérer son compte depuis son espace client, d'être prélevé automatiquement tous les mois, de recevoir ses factures par courrier électronique ainsi que de privilégier ce dernier, plutôt que le téléphone, pour tout échange avec le service client. Bref, une offre sans engagement qui incite à effectuer toutes ses démarches par Internet : de quoi permettre au fournisseur d'afficher un prix attractif en raison des coûts de fonctionnement réduits.

Des réductions alléchantes

Autre atout pour séduire, à l'heure où la course aux abonnés sur le marché de l'énergie accélère, Webeo séduit avec des réductions alléchantes. Par exemple, un client qui souscrirait à l'offre Webeo en novembre 2018 réaliserait une économie de 150€ par rapport à un client resté au tarif réglementé*. En clair, le groupe aux 9 millions de clients en Europe offre jusqu'au 4 décembre aux nouveaux abonnés à son offre gaz et/ou électricité Webeo une promotion de moins 15 % sur le prix du kilowattheure hors taxe, ou encore une réduction de 35 % sur les heures creuses par rapport aux heures pleines Eni pour l'électricité. Une manière d'encourager la consommation d'électricité la nuit pendant les heures creuses (les horaires de celles-ci sont déterminés par le gestionnaire du réseau Enedis) et de permettre aux clients de baisser leur facture énergétique, par exemple en faisant tourner leurs appareils électro-ménagers tels que le lave-linge ou le lave-vaisselle en heures creuses, dont le tarif est moins onéreux que celui des heures pleines. A condition, tout de même, d'avoir souscrit à l'option tarifaire heures pleines - heures creuses, plutôt qu'à un abonnement en tarif « base », et de disposer d'un compteur doté de l'option Heures Pleines/Heures Creuses.

Quant aux personnes dont les habitudes de consommation et le style de vie ne permettent pas de profiter des heures creuses, l'arrivée progressive du compteur communicant Linky et de sa capacité de suivi de consommation ouvrira sans doute, à l'avenir, la voie à de nouvelles offres innovantes, avec à la clé des formules sur mesure adaptées aux besoins personnalisés du client.

*Projection des économies réalisées sur 1 an, hors variation du TRV, taxes etc... avec une remise de 15% sur le prix HT du kWh du gaz par rapport aux tarifs réglementés gaz en vigueur en novembre 2018 pour une consommation de 21 000 kWh en gaz (profil B1 zone 1).