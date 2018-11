ENI élu « meilleur fournisseur énergétique de l’année 2018 »

A l'heure d'une concurrence accrue entre fournisseurs d'énergie, que signifie ce prix pour ENI en termes de reconnaissance sur le marché ?

Julien Bettinger : Cela montre que nos efforts au quotidien sur la satisfaction client portent leurs fruits et c'est un bon signal vis-à-vis de la concurrence. Le consommateur n'a plus à craindre le changement de fournisseur pour ce qui est de la qualité de service car les alternatifs font mieux que les historiques.

Dans ce palmarès, ENI se démarque comme l'enseigne la mieux notée selon cinq critères sur huit au total. Quels sont-ils et quelles sont vos forces dans ces domaines ?

J.B : Ces cinq critères sont la gamme de produits proposés, le rapport qualité-prix, les offres promotionnelles, la compétence du service commercial ainsi que l'ergonomie et l'attractivité du site Internet. Nous avons été le premier fournisseur à proposer des offres à prix fixe qui garantissent un prix stable au consommateur dans la durée. Alors que depuis un an le tarif réglementé du gaz a augmenté de 34 %, nos clients qui ont souscrit à une offre à prix fixe il y a un an ont ainsi évité cette hausse du tarif. Cet aspect budgétaire, sensible pour les consommateurs, est plébiscité par ceux qui viennent chez ENI. En matière d'offres promotionnelles, nous proposons par exemple, pendant le déménagement d'un client qui souscrit auprès d'Eni, le remboursement des frais de mise en service, mais aussi des forfaits de ménage ou encore des remises spécifiques grâce à des partenariats avec des loueurs de véhicules, des spécialistes de l'assurance habitation... afin que le client ait toutes les clés en mains pour déménager tranquillement. Concernant la compétence du service commercial, nous avons un important travail de pédagogie à faire sur le marché, sachant qu'un consommateur sur deux n'est pas au courant qu'il peut changer de fournisseur. Quant à l'ergonomie de notre site Internet, nous avons réalisé il y a un an une refonte complète pour répondre à la demande de souscrire facilement et rapidement. Aujourd'hui il est possible de souscrire à une offre de gaz et d'électricité en moins de cinq minutes, après quoi nous nous occupons de tout.

Quels sont vos projets pour améliorer encore votre offre ?

J.B : Concernant les points sur lesquels nous ne sommes pas ressortis les premiers (ndlr : facturation, service client, simplicité de création de l'abonnement), nous souhaitons toujours optimiser la qualité de nos process pour le client. Plus globalement, notre ambition aujourd'hui sur le marché est d'aider le client à mieux consommer afin de répondre aux enjeux climatique et budgétaire. De fait, nous aidons nos clients à réaliser des économies d'énergie en subventionnant des travaux de rénovation à l'intérieur de leur maison, comme le changement d'une vieille chaudière ou une meilleure isolation des combles qui permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie. Depuis un an, nous avons accompagné des milliers de clients dans leurs travaux d'isolation, mais nous pouvons aller encore plus loin en communiquant davantage dans les prochains mois sur cette mécanique. Autre point, des compteurs communicants, Linky pour l'électricité et Gazpar pour le gaz, sont en train d'être installés dans toute la France. Si le client donne son consentement pour qu'on l'accompagne sur le mieux consommer et pour partager ses données, nous serons en mesure de l'aider avec des conseils sur sa consommation d'énergie. Enfin, l'ADN d'Eni a toujours été l'innovation. Nous avions lancé des offres innovantes telles que des offres à prix fixe ou celles à prix fixe révisable à la baisse et nous continuerons à révolutionner et à réveiller encore plus le marché à travers de nouvelles offres pour séduire les consommateurs qui pour l'heure sont encore nombreux chez les opérateurs historiques.

Quels sont vos objectifs en France et en Europe ?

J.B : Actuellement, nous avons près de 9 millions de clients en Europe. En France nous en avons plus d'un million et nous visons les 2 millions en 2021.

ENI en quelques dates et chiffres :

1953 : création de la société Eni en Italie

2003 : arrivée en France sur le marché du gaz

2017 : présence sur le marché français de l'électricité et 1,8 milliard d'euros facturés

2018 : 1 million de clients et 50 ans de présence de la marque en France

