Executive MBA : comment Epitech arme les dirigeants face aux nouveaux enjeux de la tech

C'est un précurseur. Depuis 2013, dans le cadre de son Executive MBA, l'Ecole pour l'informatique et les nouvelles technologies (Epitech) a formé quelque 500 dirigeants à l'innovation, la transformation numérique et à l'entrepreneuriat dans les nouvelles technologies. Une expertise devenue incontournable à l'heure où la crise sanitaire a accéléré la transition numérique, projetant les managers et les cadres dans une nouvelle ère marquée par des mutations, tant du travail que des stratégies. P-dg, directeurs des systèmes d'informatique (DSI), directeurs techniques, mais aussi DRH et directions marketing ou financière, travaillent désormais main dans la main pour digitaliser les métiers. « Nous accueillons des profils très variés qui viennent chercher aussi bien la dimension business que la composante digitale et l'acculturation à ces sujets », indique Guillaume Bardèche, directeur des programmes d'Executive MBA au sein d'Epitech. « En cela, l'Executive MBA d'Epitech, dont l'ADN est la transformation numérique, est particulièrement dans l'air du temps puisqu'il traite des sujets qui sont aujourd'hui au cœur des enjeux stratégiques de l'entreprise », considère-t-il.

Concrètement, les deux formules de l'Executive MBA d'Epitech - « Management IT et entrepreneuriat » et « Transformation numérique et management », d'une durée de 18 mois et conçues en mode hybride mêlant présentiel et distanciel, s'attaquent à différentes composantes de la transition numérique qui transforment le quotidien des entreprises. Exemple, parmi tant d'autres, « nous intégrons des cours sur la manière de repenser les lieux et les modalités du travail en présentiel et en télétravail ainsi que les nouvelles manières de travailler ensemble, en s'appuyant sur des technologies de travail à distance », détaille Guillaume Bardèche.

Créateurs de start-up

C'est ainsi qu'a émergé, lors de la deuxième partie de l'Executive MBA qui porte sur un sujet intra ou entrepreneurial, la start-up Café, à l'origine d'une application d'accompagnement au travail hybride, qui a été accueillie par la suite au sein d'un incubateur de la Silicon Valley. Autre exemple, une entrepreneure a mis au point une solution de 'matching' basée sur des algorithmes entre l'appétence des candidats et les offres d'emploi. « Ces innovations sont liées, entre autres, au fait que nous mettons nos apprenants en situation de se projeter sur les enjeux émergents », analyse Guillaume Bardèche. « Cela va de l'idéation jusqu'à la création d'un business plan complet, en passant par l'apprentissage du pitch devant les investisseurs », poursuit-il. La force d'Epitech étant d'offrir des opportunités grâce à son réseau d'innovation et d'entrepreneurs.

Cap sur la Green IT

Plus largement, Epitech planche aussi sur des technologies émergentes qui sont en train de bouleverser certains secteurs comme la blockchain ou le métaverse, de même que sur l'intelligence artificielle qui est amenée à prendre de plus en plus de place dans ses formations. « Ces sujets sont couramment traités dans le cadre de nos Executive MBA, en particulier la manière dont elles impactent le business », développe Guillaume Bardèche. « Les dirigeants peuvent ainsi s'en emparer pour aller plus loin dans leur business et avoir un temps d'avance par rapport au marché », estime-t-il. C'est sans oublier que l'Executive MBA, à travers des études de cas et des mises en pratique, explore comment les nouvelles technologies peuvent être mises au service de la responsabilité sociale et environnementale d'une manière efficace. « Par exemple, la blockchain permet une meilleure traçabilité, tandis que l'intelligence artificielle peut, via un système de 'nudges', inciter les salariés à adopter des comportements plus responsables », conclut-il. Autant de tendances inéluctables sur lesquelles Epitech s'affirme comme un allié de choix, en cultivant l'excellence digitale des professionnels français.