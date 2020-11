HubSpot part à la conquête des ETI

À l'heure où la digitalisation des entreprises n'a jamais été aussi nécessaire, HubSpot met le paquet sur son CRM. Fondée en 2006, l'éditeur de logiciels de marketing, qui depuis six ans s'est diversifié dans la relation client, a récemment mis à jour son outil de CRM baptisé Hub Sales Enterprise, en l'enrichissant de nouvelles fonctionnalités. Une solution présentée lors de l'événement « Inbound », traditionnellement organisé par l'entreprise à Boston au mois de septembre, destinée à mettre un coup d'accélérateur sur la présence de HubSpot sur ce marché. « Historiquement, HubSpot se positionnait comme l'outil idéal pour les TPE/PME et les startups. Désormais, il y a une forte volonté d'accompagner aussi des ETI et d'accélérer sur ce marché », indique Yann Guilleux, Sales Manager France de HubSpot.

Un modèle freemium

En visant de plus grands comptes, plus nombreux que les PME à utiliser une solution CRM, la plateforme américaine veut se renforcer sur un terrain dominé par les géants tels que Salesforce. La promesse du nouveau Hub Sales Enterprise ? « Nous sommes le seul acteur dont la solution propose tous les aspects de l'expérience client, du marketing au service client, avec la même base de données. Cela permet de casser les silos et avoir une vue 360° du contact et du client », affirme Yann Guilleux. La récente montée en gamme de son logiciel SaaS va en particulier plus loin sur les possibilités de personnalisation du CRM pour répondre aux différents enjeux et métiers des entreprises clientes. Autre point sur lequel mise HubSpot, « nous proposons un modèle freemium qui nécessite des licences payantes uniquement pour les commerciaux, tandis que les autres fonctions au sein de l'entreprise peuvent l'utiliser gratuitement pour consulter par exemple l'information ou le reporting », assure ce responsable.

L'Hexagone, un marché prioritaire

Autant d'éléments sur lesquels le groupe américain (C.A. 2019 : 679 millions de dollars, 95 000 clients dans le monde) compte pour croître, en particulier dans l'Hexagone où il a installé l'un de ses dix bureaux internationaux. Une centaine de collaborateurs français du groupe planchent ainsi quotidiennement sur le déploiement des solutions HubSpot sur le marché tricolore et les équipes devraient, en 2021, encore s'étoffer. « La France fait partie des pays prioritaires dans la stratégie d'internationalisation de HubSpot », souligne Yann Guilleux. La raison de cet intérêt ? La taille du marché, bien sûr, ses talents, un tissu de start-up particulièrement dense, tout comme la transition digitale de ses PME et ETI qui devient un enjeu clé. « Nombre d'entreprises hexagonales affichent une forte volonté de se digitaliser. Et il y a beaucoup de grandes PME qui ne sont pas encore équipées en CRM », estime-t-il. En résumé, pour HubSpot, la conquête ne fait que commencer...