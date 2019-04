« L’industrie française n’appartient pas au passé » Agnès-Pannier Runacher

(Crédits : DR)

Les innovateurs qui font bouger la France ont suivi leur bonne étoile ! Et elle les a menés… jusqu’à Station F pour la 2e édition des Trophées #LetsgoFrance. L’événement a réuni plus de 500 participants, tous venus célébrer la France et son rayonnement. L’invité d’honneur Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, n’a pas manqué de souligner à quel point le renouveau industriel de la France participait à cette nouvelle dynamique, optimiste et partagée.