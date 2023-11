L’intelligence artificielle : les bonnes pratiques à adopter

L'IA est dans toutes les têtes. Mais quels en sont les enjeux concrets pour les PME et TPE françaises ? S'assurer que l'IA soit digne de confiance, transparente, explicable et robuste est le préalable à toute implémentation, tout particulièrement pour l'expert-comptable qui se pose en tiers de confiance auprès de ses clients. Une fois de plus, l'humain est au centre de tout. « La formation sera notamment cruciale pour démystifier cette technologie révolutionnaire qui deviendra une assistance quotidienne des experts-comptables et de leurs clients. »