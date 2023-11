La facture électronique transforme les métiers du chiffre

Elle est au cœur des préoccupations de toutes les TPE-PME et des experts-comptables qui les accompagnent quotidiennement. La très attendue facture électronique est une révolution technologique qui fournira des indicateurs immédiats et plus précis sur l'activité des entreprises, permettant notamment un meilleur pilotage des organisations. Cette automatisation des tâches serait-elle une menace pour l'emploi ? Bien au contraire, elle ouvre la voie à de nouvelles missions auprès des chefs d'entreprise, nécessite le recrutement de nouveaux profils et la montée en compétence des collaborateurs en cabinet : data scientists, management, durabilité, cybersécurité, conseil stratégique ...