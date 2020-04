Le 17 mars, bientôt la « journée nationale des gestes audacieux » ?

En réponse à la crise sanitaire du Covid-19 qui impose le confinement à travers le monde, l'association « Elles ! les femmes Audacieuses » propose aux Français d'adopter au quotidien un « geste audacieux » facile et accessible.

« En cette période difficile, de nombreuses initiatives voient le jour dans un élan de solidarité spontanée. Conscients de la nécessité d'un changement, nous sommes tous en train de modifier nos usages. La planète respire. La famille se retrouve. L'enjeu est de pérenniser ces actes de bienveillance, de générosité et d'altruisme et de les rendre naturels pour sortir grandis de cette épreuve », explique Virginie Atlan, fondatrice et présidente de l'association « Elles ! les femmes Audacieuses », par ailleurs Directrice de la Maison de la Métropole Nice Côte d'Azur et Région Sud. Une invitation à devenir plus « créatifs, solidaires, éthiques et responsables » pour construire un monde meilleur. « L'audace sera de ne pas oublier », peut-on lire sur le compte Instagram de l'association.

L'opportunité de réinventer l'avenir ensemble

Limiter l'usage du plastique au quotidien, aller au travail en vélo plutôt qu'en voiture, favoriser l'alimentation en circuits courts pour soutenir les producteurs locaux... « Il n'y a pas de petit geste, il y a une somme de gestes. Le plus important, c'est de se réinventer », souligne-t-elle.

Chaque année, le 17 mars, l'association mettra en lumière les initiatives solidaires et les actions publiques mises en place par les collectivités territoriales lors d'une remise de trophées. Entreprises, associations, citoyens et régions sont ainsi appelés à adopter tous ensemble de nouvelles pratiques bienveillantes.

Un réseau d'ambassadrices influentes

Sur Instagram, l'association publie des témoignages de « gestes audacieux », à commencer par ceux de ses ambassadrices. Parmi elles, Cécile de Ménibus, Luana Belmondo, Séverine Ferrer, Danièle Évenou, Laurie Cholewa ou encore Vanessa Demouy - dernière en date à avoir rejoint le mouvement. Personnalités issues des secteurs de l'audiovisuel, du spectacle, du cinéma et des médias, ces Audacieuses populaires donnent de la voix à cette démarche citoyenne. « Grâce à elles, nous sommes visibles auprès de 2 millions d'abonnés sur Twitter, Facebook et Instagram », se réjouit Virginie Atlan.

Des « geste audacieux » aussi simples qu'inspirants :

- la productrice de cinéma Alexandra Fechner se promet de « garder [toute l'année] l'esprit de communauté dans un souci de solidarité » ;

- pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la célèbre cheffe Luana Belmondo a décidé de vider désormais entièrement son frigo avant de refaire ses courses ;

- la journaliste Laurence Françoise a choisi, quant à elle, de limiter l'usage du téléphone portable au sein du foyer familial pour se reconnecter à l'essentiel : vivre le moment présent en pleine conscience avec ses proches.

Des actions soutenues par des mécènes de qualité

La « journée nationale des gestes audacieux » sera également l'occasion d'engager des actions sur l'ensemble du territoire en collaboration avec des mécènes. Pour déployer ces « gestes audacieux » à l'échelle nationale, l'association peut compter sur les directeurs régionaux de la Fondation ENGIE, sur le réseau des 900 agences Century 21 en France et sur l'entreprise bio Markal, mobilisée à ses côtés dans la mise en place d'actions antigaspis. « Nous sommes très exigeants sur la qualité des mécènes qui nous accompagnent », précise Virginie Atlan. Forte de plus de 600 membres, « Elles ! les femmes Audacieuses » poursuit sa mission de contribuer au changement par l'engagement positif.



N'hésitez pas à partager vos « gestes audacieux » à l'adresse contact@elleslesaudacieuses.com. Suivez les audacieuses sur Instagram @elleslesaudacieuses