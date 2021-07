Le Big Tour à Fécamp : valoriser durablement les acteurs locaux

Ville portuaire du pays de Caux en Normandie et berceau de la bénédictine, l'essor touristique et économique de Fécamp ne se dément pas depuis quelques années. Emblématique de son identité, la filière pêche et aquacole nourrit toujours l'activité de cette cité maritime de la Côte d'Albâtre, bien que d'autres secteurs comme l'agro-alimentaire et le développement durable soient également fortement encouragés par la municipalité.

Vers la transition écologique des territoires

Fécamp souhaite inscrire ses ambitions de développement de manière stratégique et durable, consciente de la nécessité d'une transition énergétique intelligente pour son territoire. Plusieurs éoliennes terrestres sont implantées avec succès depuis 2006 sur sa fameuse côte de la vierge, tandis que la construction d'un parc de 71 éoliennes en mer est en cours, dont la mise en service est prévue pour 2023. « Notre territoire raconte son histoire du développement durable, grâce aux entreprises qui y contribuent, et c'est aussi ce que le Big Tour nous permet de mettre en lumière » témoigne Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp depuis 2014.

Sur l'esplanade de la plage de Fécamp, la chaîne d'éco-lodges touristiques Kibana est également représentée pour échanger avec le public et les élus présents sur le Big Tour. « Avec Dominique Romano (groupe Guibor), nous souhaitons réinventer l'hôtellerie en proposant des séjours de city-escape proche de la nature. Chaque territoire français est riche de ses spécificités et c'est ce que l'on souhaite mettre en valeur de manière durable avec Kibana » explique Ava Scheinfeld, sa co-fondatrice. Encore en développement, le premier hôtel Kibana verra le jour d'ici 2022.

Une ville active aux côtés de ses entreprises

Le Big Tour pour Fécamp est l'occasion pour l'agglomération normande de valoriser les savoir-faire de ses entrepreneurs mais également de célébrer la relance économique de son territoire. La crise sanitaire n'a pas épargné les entreprises fécampoises, que l'équipe municipale s'est attachée à étroitement accompagner dans le cadre des différents dispositifs mis en place par la région, l'agglomération et le gouvernement. « Pour les entreprises du bâtiment, nous avons par exemple fait accélérer des projets dans le cadre de travaux publics » raconte Madame La Maire.

À travers ses 24 dates réparties tout l'été sur 7 régions, l'une des missions du Big Tour impulsée par Bpifrance consiste à mettre l'accent sur le rôle primordial des acteurs et décideurs des territoires. « Ils sont essentiels à la vie économique, sociale et sociétale de nos villes et de nos territoires et c'est aussi pour cela que le Big Tour s'associe à ces villes engagées pour l'entrepreneuriat et le commerce local. » insiste Patrice Bégay, Directeur de la Communication de Bpifrance.

Marie-Agnès Poussier-Winsback ajoute : « La cerise sur le gâteau du Big Tour, c'est la dimension tout public de ses animations. Les gens ont véritablement besoin d'événements rassembleurs en cette sortie de crise ».