Le 20 juillet, le Big Tour débarque en Normandie, à Dieppe

Au Nord de la côte d'Albâtre, la capitale du cerf-volant s'apprête à célébrer tous ceux qui font bouger le pays avec pour seul mot d'ordre : « osez, innovez, entreprenez ! ». Le très riche programme concocté par Bpifrance et ses partenaires permettra à tous les types de publics de prendre conscience du rôle joué par les entreprises locales et nationales pour assurer la relance économique et prendre le virage de la transition environnementale. « L'an passé, le Big Tour a donné la parole à tous nos acteurs industriels, économiques, culturels et touristiques qui ont pu montrer les superbes atouts de la ville, rappelle Patrick Boulier, président de l'agglomération de Dieppe. À l'heure où un ancien lycéen dieppois est à 400 km au-dessus de nos têtes, cela nous aide à démontrer que notre territoire est un lieu de création et d'innovation où il fait bon vivre, et qui souhaite attirer une population plus importante de créateurs à l'aube de grands chantiers et de grands projets. »

De 15h30 à 23h, les visiteurs pourront ainsi assister à une grande émission retransmise en direct (Vive ta ville) et participer à des activités ludiques et familiales sur les thèmes de la technologie, de l'industrie, de l'innovation, du développement durable ou de la solidarité. L'emploi sera également mis à l'honneur au « Village des Partenaires » avec notamment un espace dédié au dispositif VTE (Volontariat territorial en Entreprise) qui crée des passerelles entre les étudiants, les jeunes diplômés et les PME dans les territoires.

Une tournée pédagogique et éco-responsable

Cette année, le Big Tour veut à la fois promouvoir les savoir-faire entrepreneuriaux, libérer les énergies créatrices et mettre en avant les défis à relever pour le climat. « Nous serons éco-responsables tout l'été, explique Patrice Bégay, Directeur de la Communication de Bpifrance. Le Big Tour, avec son village jaune sera vert : vert pour le climat, vert pour l'espérance. » Les plus jeunes pourront ainsi se familiariser avec le tri des déchets en jouant sur les tables tactiles proposées par Paprec, l'un des leaders de la gestion globale des déchets qui recycle et valorise la poubelle d'un quart des Français.

Créé en 1994, le groupe familial, qui emploie aujourd'hui 12 500 personnes et affiche un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros, est présent sur toute la tournée pour sensibiliser aux gestes du tri, recruter de nouveaux collaborateurs de tous horizons et porter un message résolument positif : « La France est l'un des leaders mondiaux du recyclage, rappelle Thibault Petithuguenin, directeur de la communication de Paprec. Nos avancées technologiques sont enviées par les Américains, les Japonais et même les Allemands. Nous pouvons tous être fiers que notre pays soit capable d'accompagner et de faire grandir des champions de l'industrie. Le recyclage permet déjà d'économiser chaque année l'équivalent des émissions de CO2 du transport aérien français, c'est pourquoi nous agissons chaque jour pour préserver notre planète et transmettre un monde durable à nos enfants ». Mardi, l'optimisme sera de rigueur sur le front de mer de la « ville aux quatre ports » !