Le Big Tour à Mers-les-Bains : ensemble, valoriser le savoir-faire entrepreneurial français

Nichée au creux d'une falaise, Mers-les-Bains est la porte d'entrée de la Baie de Somme, considérée comme l'une des plus belles baies du monde et labellisée Grand Site de France. Une station balnéaire qui a su garder le charme de la Belle époque, avec son style patrimonial remarquable et ses 450 villas classées qui font la fierté de la ville. « L'économie de Mers-les-Bains est structurée par le tourisme mais aussi l'industrie, précise Emmanuel Maquet, député de la Somme, 3e circonscription. Une industrie verrière, ancrée sur le territoire depuis le 14e siècle, avec notamment l'une des grandes entreprises de fabrication de flaconnage de luxe. C'est avec un grand enthousiasme que la ville vivra cette journée exceptionnelle du Big Tour, à travers un programme d'animations à la hauteur des défis que nous propose le plan de relance. »

Au programme de cet événement hors norme, de nombreuses animations inédites, des rencontres, des ateliers ... « Et parce qu'il est important de retrouver une proximité humaine, de partager des instants de vie qui reboostent nos énergies, parce que le spectacle vivant doit toujours rester vivant, un concert aura lieu chaque soir dès 20 heures » annonce Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance.

Créer une dynamique de conscience collaborative

La tournée de la libération 2021 est attendue à chaque étape pour promouvoir avec passion et conviction l'entrepreneuriat français, libérer les énergies créatrices des territoires, rassembler la fierté des savoir-faire français et l'innovation ainsi que mettre en avant les enjeux climatiques de demain. Partenaire du Big Tour, l'accélérateur d'innovation et de transformation numérique Visiativ, qui accompagne les entreprises depuis plus de 30 ans, soutient cette initiative très attendue. « On sent partout un vrai besoin de se retrouver, pour reconnaître et valoriser l'entrepreneuriat, confie Laurent Fiard co-fontadeur et PDG de Visiativ. Au cours de la crise sanitaire que nous avons traversée, chacun a pu percevoir que l'entreprise était au cœur des débats. Le collectif et la confiance sont des clés essentielles pour accompagner la dynamique de relance. »

Entre le Big Tour et ses partenaires, de vraies valeurs partagées, qui donnent à l'événement sa force et son authenticité. « Nous avons en commun cette envie de proposer des interactions et des connexions entre les dirigeants, dans le but d'atteindre une vraie dynamique de conscience collaborative ». Sur leur stand, les équipes de Visiativ et Entreprise Du Futur proposeront aux visiteurs d'explorer à distance des entreprises et des ateliers, grâce à un robot connecté. Une mise en avant de l'industrie du futur, à travers des expériences numériques, qui feront sans doute naître quelques vocations parmi les vacanciers.