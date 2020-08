Le Big Tour à Larmor-Plage : l’industrie française à l’ère de la post-modernité

Larmor-Plage est une station de tourisme dotée de très belles plages et du centre nautique de Kerguélen, première école de voile française. C'est aussi une ville d'agrément où il fait bon vivre, avec de plus en plus de résidences secondaires. Elle accueille des entreprises innovantes et dynamiques notamment dans le numérique. « C'est le territoire naturel des bureaux d'études, de la R&D, mais aussi des professions libérales et des services », précise Patrice Valton, le maire de la commune. « La vocation même du Big Tour nous colle à la peau : tourné vers l'avenir, porté par la French Touch et le savoir-faire de l'entreprise. Cet événement d'ampleur va contribuer à développer la notoriété de Larmor-Plage à l'échelle nationale », se réjouit-il. Et Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance, d'ajouter, « Produire en France. Relocaliser. Le secteur industriel, nos usines sont plus que jamais sur le devant de la scène. Il faut les valoriser. »

Le haut-parleur de l'industrie et de la tech

Coup de projecteur sur Teréga, partenaire du Big Tour depuis sa première édition aux côtés de Bpifrance. Ce grand opérateur du réseau de transport de gaz implanté depuis 75 ans en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine (5 000 km de canalisations, 25% du stockage de gaz naturel, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et 650 collaborateurs dans le Sud-Ouest) fera découvrir aux visiteurs du Big Tour une animation en 3D du fonctionnement des systèmes énergétiques d'aujourd'hui et de demain. « L'énergie entrepreneuriale est de plus en plus décentralisée, l'heure de la réappropriation des territoires a sonné », déclare Dominique Mockly son Président et Directeur Général. « L'association de l'industrie et de la technologie, à laquelle le Big Tour contribue, est essentielle pour la bonne santé du réseau économique des territoires. L'industrie d'aujourd'hui est différente de celle d'hier, nous sommes passés dans la post-modernité. Nos réseaux joueront sans doute un rôle de plus en plus important dans le développement de solutions locales. » Cet événement 100% fun qui attire les jeunes en associant dynamiques d'entreprises et plaisir montre aussi que « certains ont commencé à réaliser leurs rêves ».

Basé à Larmor-Plage, Pros-Consulte est spécialiste du bien-être au travail, sujet plus que jamais d'actualité. Leader des solutions numériques au service de l'humain, la PME qui propose aux salariés d'appeler l'un des 105 psychologues disponibles sur sa plateforme en ligne a multiplié par 3 son chiffre d'affaires l'an dernier. « Nous recevons énormément de demandes pour des interventions en entreprises, pour la formation et la plateforme d'écoute », note France Hétier, Directrice Générale. Au programme lors du Big Tour : présentation de l'activité, mise en avant du savoir-faire et de l'entrepreneuriat français et animation « à la sauce bretonne » avec le musicien Bernard Braz. « L'essence de cet événement est de booster l'énergie entrepreneuriale. Il n'a jamais été aussi facile d'entreprendre. Quand on n'a pas peur et qu'on croit en soi, on réussit. Tout est possible, le nouveau monde est à créer ! »