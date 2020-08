Le Big Tour à Carnac : célébrer l’énergie des entreprises

D'un point de vue économique la commune, qui passe l'été de 4500 habitants à 55 000 vit essentiellement du tourisme. Lors de la réalisation de son PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) en 2015, une étude sur l'économie de la station avait conclu que si Carnac Plage était une entreprise, son chiffre d'affaires annuel s'élèverait entre 150 et 160 millions d'euros. Les mégalithes et les alignements de Carnac drainent chaque année plus de 600 000 visiteurs. Malgré la forte attractivité suscitée par son patrimoine culturel et ses paysages, la station est selon le maire Olivier Lepick, « restée très authentique, très peu touchée par le béton grâce à la gestion des maires précédents. » La journée du Big Tour se déroulera sur la Grande Plage. « Nous avons une grande plage de sable blanc, magnifique, de 2 kilomètres bordée de pins, très préservée, avec un habitat constitué essentiellement de villas, qui ne sont pas de grandes constructions ».

Au mois de juin suite à la fin du confinement, la ville a lancé un plan de soutien à l'économie locale. L'initiative Big Tour s'inscrit ainsi parfaitement dans cette politique de soutien à l'économie. « C'est un très beau symbole pour nous de recevoir le Big Tour. Il faut absolument se montrer volontariste et optimiste pour éviter la crise annoncée. Nous sommes résolus à tout faire pour que l'économie redémarre le plus rapidement possible » soutient le maire.

Accélérer la migration des entreprises vers les technologies

Parmi les entreprises partenaires présentes à Carnac demain, le Groupe Talan, une entreprise qui conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation en France et à l'international. Pour Mehdi Houas, son Président, « le Big Tour est l'occasion de parcourir les villes et régions de France qui font de l'industrie notre fierté. Le groupe Talan, qui est très ancré dans les territoires, accompagne bon nombre d'industries dans leur transformation vers l'industrie 4.0, accélérant ainsi leur migration vers les technologies émergentes, connectées et intelligentes. » Avec les équipes de Bpifrance et les nombreux entrepreneurs présents, les étapes du Big Tour sont des moments importants d'échange avec les jeunes générations, les startups et toutes les forces vives qui font notre richesse.

Cette année sera l'occasion d'être plus offensifs sur les enjeux environnementaux et d'ouvrir la voie à toutes les idées innovantes pour accélérer le redémarrage de l'économie. C'est ce que réalise le Groupe Talan au travers des technologies qui se situent à l'avant-garde de notre monde d'après. « Par exemple, pour le port de Nantes-Saint-Nazaire, nous sommes fiers d'avoir récemment contribué au lancement d'une application permettant de s'informer en temps réel de la circulation sur les voies portuaires » ajoute Mehdi Houas. Et Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance, de conclure, « nous sommes les amoureux de la France de demain dès aujourd'hui, avec comme religion, la religion du progrès. »