Le Big Tour à Pornichet : accompagner les entreprises dans leur transformation digitale

L'ancien quartier de Saint-Nazaire, devenu en 1900 la commune de Pornichet, s'est développé à partir de la moitié du XIXème grâce à l'engouement pour les bains de mer. Désormais, plusieurs établissement hôteliers entre deux et cinq étoiles, deux thalassothérapies, des restaurants, des campings, un casino et un hippodrome font partie des 300 acteurs économiques de la ville. Aujourd'hui, « il s'agit de démontrer que nous avons une vie économique toute l'année, et pas uniquement autour du tourisme, et que nous sommes en mesure de créer des opportunités en aidant les acteurs locaux à rencontrer ceux présents sur le Big Tour. L'innovation et la technologie ont aussi leur place sur la commune en termes d'initiatives ou de création d'entreprises », explique Christophe Daguize, élu en charge au développement économique. Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance ajoute, « après le succès de l'été dernier, nous nous devions de continuer sur notre lancée et mettre encore plus en avant tout le savoir-faire entrepreneurial français. »

Prendre le tournant du digital

Ces derniers mois ont prouvé le rôle incontestable du numérique dans la résilience des organisations, et la pause économique mondiale vécue doit plus que jamais les placer dans un esprit de conquête. Les entreprises doivent se réorganiser et s'appuyer sur les technologies pour former leurs collaborateurs et développer de nouveaux services. Parmi les partenaires de la tournée qui accompagnent les entreprises et les organisations dans leur transformation digitale, sera présente Onepoint créée en 2002 par David Layani. « Le Big Tour cette année, grâce au soutien de la BPI, incarne cette volonté de conquête de nouveaux territoires, de rebond, pour faire en sorte que nos entreprises, partout, soient à la pointe de l'innovation et puissent repartir la tête haute et les épaules droites. Le Big Tour valorise aussi la créativité et l'entrepreneuriat au cœur des territoires de notre pays, une fierté que Onepoint, entreprise française, partage depuis longtemps » déclare-t-il.

Autre partenaire de l'événement, le club Saint Nazaire Volley Ball Atlantique, qui ambitionne de jouer très prochainement en première division. Deux de ses entraîneurs et deux de ses joueurs professionnels seront présents à Pornichet. Des jeux d'adresse seront proposés, un concours de sauts etc. « Cela va être très ludique. Nous allons pouvoir montrer que le volley est un sport agréable, un sport qui n'est pas dangereux puisque sans contact, un sport qui peut permettre aux enfants de se développer physiquement » précise Yannick Poterie, Président.