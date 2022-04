Le plan Deeptech de Bpifrance en vitesse de croisière

Les start-ups deeptech sont un peu à part dans le paysage de la French Tech. Issues pour la plupart de laboratoires de recherche publics ou privés, celles qu'on appelle aussi des spin-off (scissions d'entreprise) s'attachent à faire émerger des technologies de rupture. « L'époque des grands plans de R&D est révolue, même si les grandes entreprises continuent de faire de la recherche.Les deeptech sont le bon vecteur pour transférer l'innovation de rupture qui foisonne dans les universités jusque dans le monde socio-économique » analyse Pascale Ribon, directrice Deeptech chez Bpifrance.

La banque publique d'investissement a lancé il y a trois ans son plan Deeptech pour consolider un écosystème en le dotant de fonds et de compétences pour mener ces jeunes pousses innovantes jusqu'au marché. Quand on évoque les start-up, on a coutume de citer des sociétés technologiques, intervenant dans la sphère digitale et informatique. Les deeptech, elles, sont nombreuses dans les secteurs de la biologie, du médical, des nouveaux matériaux voire des sciences humaines et sociales. Une des particularités de ces jeunes sociétés réside dans leur temporalité différente. En effet, les recherches fondamentales qui aboutissent à des produits ou services innovants sont bien plus longues que celles qui débouchent sur la mise au point d'une appli BtoC. D'où la nécessité de les accompagner sur le long terme. C'est pour cette raison que l'Etat a choisi de mobiliser des moyens financiers massifs.

Un plan pour traverser la vallée de la mort

« Il existe une sorte de « vallée de la mort » quand les projets sortent des laboratoires. À partir du moment où la start-up deeptech démarre son activité, le chemin est long pour accéder au marché » rappelle la directrice Deeptech de Bpifrance qui évoque un délai de 5 à 7 ans en moyenne. Le plan Deeptech a mobilisé 3 milliards pour soutenir ces spin-off. Son objectif est d'exercer un effet de levier grâce à des fonds dédiés et s'assurer que les acteurs - universités, laboratoires, chercheurs - sont mobilisés autour de cette ambition. Il existe environ 10 % de start-ups deeptech au sein de l'univers global des jeunes pousses. Bpifrance a mis en place un observatoire qui recense toutes les deeptech, soit un peu plus de 2000, dont 90 % sont aidées par la banque publique. Environ 40 % d'entre elles interviennent dans la pharma, la biotech et la medtech, suivies par le numérique et l'IA (25 %) et les greentech (15 %).

Trois ans après le lancement du plan Deeptech début 2019, quelques-unes de ces jeunes sociétés issues de la recherche sont devenues des licornes (plus d'1 milliard d'euros de valorisation), comme Ynsect (élevage et transformation d'insectes) ou Exotec (robotique). « Le Gouvernement a pour objectif d'aider les start-ups à créer 100 sites industriels par an. Nous estimons que la moitié d'entre elles appartiendront à la deeptech. Pour nous, il ne s'agit pas de financer de super laboratoires qui vont déposer un ou plusieurs brevets mais de soutenir des jeunes sociétés qui ont pour volonté de fabriquer de véritables produits à valeur ajoutée sur leur marché » rappelle Pascale Ribon. Parmi le catalogue d'aides apportées par Bpifrance aux deeptech, la bourse de 90 000 euros accordée lors de la première année figure en bonne place, suivie des enveloppes d'aides au développement deeptech d'1 million d'euros en moyenne. Mais comment s'assurer que ces jeunes pousses resteront sur le territoire national pour devenir des acteurs de la réindustrialisation ? « C'est l'objet du plan Nouvelle Industrie, avec la constitution d'acteurs capables d'investir sur des entreprises industrielles dans une logique de capital risque » précise Pascale Ribon. Rendez-vous en 2030 pour faire le point sur cet écosystème deeptech en pleine croissance.

