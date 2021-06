Oracle ouvre son premier data center en France

C'est une première pour Oracle dans l'Hexagone : à la rentrée, le géant américain du cloud va ouvrir un data center dans le sud de la France, à Marseille. Et comme l'a indiqué Karine Picard, country manager Oracle France, dans une vidéo publiée le 16 juin dernier, « il ne s'agit pas seulement d'un nouveau data center mais d'une nouvelle Cloud Region, la France, depuis laquelle les services cloud pour nos clients pourront être activés ». L'objectif ? « Renforcer la proximité avec nos clients, leur proposer une offre de services cloud aussi complète que variée, répondre à leurs exigences de disponibilité, de flexibilité, de souveraineté et de protection des données, avec une infrastructure encore plus performante et compétitive », déclare la dirigeante du groupe dont les solutions sont utilisées par nombre d'acteurs en France dans des secteurs variés, des administrations de la santé au transport en passant par l'industrie.

La donnée, clé du rebond dans le secteur aérien

Le moment, en effet, est propice. Poussée par la crise liée à la pandémie, la digitalisation de l'économie, avec au cœur la donnée, ne cesse d'accélérer. Pour Benoît Fremont, directeur commercial d'Oracle, cette transformation numérique représente une véritable opportunité pour les filières frappées de plein fouet par de récentes chutes historiques d'activité. C'est le cas notamment de l'aéronautique. « Pour subsister, les opérateurs dans le secteur aérien doivent muter vers de nouveaux modèles économiques permettant de gérer des amplitudes d'activité fortes, à la baisse comme à la hausse », avance-t-il.

Miser sur le cloud et des outils fondés sur l'intelligence artificielle (IA) pourrait ainsi permettre « à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du tourisme et du transport de répondre aux défis auxquels ils sont confrontés à travers la gestion de la donnée, l'analyse et la prédiction des comportements clients avec, à la clé, agilité et rapidité », estime ce responsable du groupe informatique qui compte parmi ses clients des acteurs majeurs du transport en France, dont des compagnies aériennes ou encore des industriels du secteur aéronautique, civil comme militaire. Concrètement, Oracle met à leur disposition la capacité de traitement de calcul Haute Performance (HPC, High Performance Computing) pour gérer leurs processus de conception de produits ainsi que des solutions d'analyse, de même que des bases de données autonomes et auto-apprenantes fondées sur le machine learning et autres outils d'IA.

Cap sur la décarbonation

Autre avantage visé par ces technologies : l'amélioration de l'efficacité énergétique des processus industriels et, plus généralement, la réduction de l'impact environnemental des clients. De fait, Oracle se positionne comme un accompagnateur de la transition écologique - une transformation dans laquelle le digital et la donnée jouent un rôle clé. Ainsi, selon Benoît Fremont, dans le secteur aérien, tout comme dans le ferroviaire ou le naval, les solutions d'Oracle permettent « d'accélérer le cycle d'innovation » dans le domaine des technologies disruptives et plus vertueuses sur le plan de l'environnement.



En outre, « Oracle est le partenaire idéal puisque le groupe, signataire de l'appel Tech For Good du Président Macron, utilise une énergie 100 % renouvelable dans l'intégralité de ses data centers en Europe » et vise à faire de même dans l'ensemble de ses centres de données dans le monde d'ici à 2025. Résultat, « certains de nos clients, par exemple dans le secteur du ferroviaire, ont réduit de 93 % leur empreinte carbone ne serait-ce qu'en migrant leurs applications vers notre cloud public », affirme Benoît Fremont. « L'utilisation du cloud permet de décarboner l'informatique d'hier », conclut ce responsable. Autant de propositions de valeur que le groupe américain, en localisant désormais ses infrastructures de données sur le territoire français, veut promouvoir davantage auprès des champions industriels tricolores pour les épauler dans leur transformation, tant numérique qu'écologique.