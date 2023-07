Rendez-vous Inclusion et Engagement : Schneider Electric poursuit sa mobilisation en faveur du handicap

Schneider Electric, leader mondial de la distribution électrique, a intégré la 3e édition des Handi Trophées dans le cadre d'un événement plus large, baptisé Rendez-vous inclusion et engagement. « L'objectif est de désiloter les sujets liés à l'inclusion et de promouvoir une approche intersectionnelle axée sur l'égalité des chances pour tous. Nous souhaitons mettre en avant la promotion des compétences plutôt que les singularités individuelles », affirme Julie Legoubin, Chef de projet diversité, inclusion, qualité de vie et conditions de travail, qui se réjouit de l'engouement croissant que suscite l'événement : « La première année, nous avons reçu trois candidatures, la deuxième année six ; cette année nous en avons reçu treize. »

La cérémonie des Handi Trophées 2023

L'idée des Handi Trophées ? Mettre en lumière l'inclusion et l'engagement pluriels, ainsi que la dynamique portée par des individus et des collectifs. « Chez Schneider Electric, nous croyons beaucoup dans cette position de role model. Le fait de montrer l'exemple peut inspirer, faire émerger des idées et remettre en question les idées reçues », souligne la chef de projet. Lors de la cérémonie de remise des Trophées, des initiatives ont été récompensées dans trois catégories : le maintien en emploi, l'action au service de la sensibilisation et l'engagement personnel. Ces Trophées ont valorisé l'aménagement de postes au milieu industriel et l'accueil de personnes en situation de polyhandicap, un projet de théâtre d'improvisation, ainsi que de nombreux engagements bénévoles, comme l'organisation de cours de joëlette et l'implication d'un salarié sourd, référent pour la communauté des collaborateurs sourds.

Un Trophée « coup de cœur du jury » a également été décerné à un salarié bénévole de l'association Entreprendre pour apprendre, qui a soutenu un collectif de jeunes atteints de trouble dys dans la création de leur entreprise dédiée aux troubles dys. Ce jury était composé de représentants de la Direction de la Santé au Travail, de membres de l'équipe Diversité et inclusion et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise. Dans le cadre du vote du public, initié cette année, 960 collaborateurs du territoire ont voté pour l'un des 13 candidats en lice. Une occasion supplémentaire d'inspirer les collaborateurs en mettant en lumière les initiatives des différents sites du groupe.

Des échanges autour de la conciliation entre maladie et travail

Autre temps fort du Rendez-vous Inclusion et Engagement : une table ronde portant sur la conciliation entre maladie et travail, en particulier le cancer et les maladies chroniques et invalidantes nécessitant des périodes de soin et permettant un maintien dans l'emploi. Grâce à la participation exceptionnelle de Sophie Hoffmann, journaliste à Radio France et créatrice du podcast « My Boob Story », cette table ronde a mis en évidence l'importance des échanges à ce sujet au sein de l'entreprise. « Certaines études révèlent que plus le lien est maintenu avec la personne malade, plus les périodes de rémission sont courtes et les traitements efficaces », précise Julie Legoubin. Sylvie Ducros, déléguée RSE, a également mis en perspective les engagements du groupe sur ces sujets, notamment à travers la signature de la charte [email protected]

Schneider Electric a, en outre, décerné des Pépites Inclusion pour récompenser les initiatives en matière d'emploi et d'insertion des jeunes au sein des équipes RSE sur le territoire. Des récompenses ont été remises aux deux sites du groupe ayant recruté le plus recruté de jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville, et à une salariée très engagée dans du bénévolat. L'événement a été clôturé par un spectacle de la comédienne Marjolaine Pottlitzer, qui a rappelé l'importance de placer la personne en situation de handicap ou de maladie au cœur des initiatives. Cet événement témoigne de l'engagement continu du groupe et réaffirme son rôle de modèle dans le domaine de l'entreprise inclusive. Depuis 2016, il promeut une politique globale d'inclusion et de diversité, diffusée sur l'ensemble de ses sites à travers le monde.