Réussir la transition écologique des territoires, un nouvel enjeu pour le secteur bancaire

Si l'année passée a été marquée par la crise sanitaire, elle n'en restera pas moins celle de la prise de conscience de l'urgence à remettre en cause les schémas traditionnels pour sauver le climat. « Depuis quelques mois, nous assistons à une accélération incroyable des sujets environnementaux, s'enthousiasme Stéphane Bavencoffe, directeur territorial Bretagne chez Arkéa Banque E&I. Les entrepreneurs de notre région sont nombreux à comprendre qu'en inscrivant le développement durable au cœur de leur stratégie, ils agissent directement pour la pérennité de leur structure. La mise en place d'une politique RSE est non seulement perçue comme un vecteur de performance et d'attractivité, mais aussi comme un véritable levier de développement à long terme.».

Des solutions au service de la transition

Afin d'accompagner efficacement les porteurs de projets durables, Arkéa Banque E&I a créé dès 2020 une Direction de la Transition Environnementale composée d'ingénieurs spécialisés en énergies renouvelables et en programmes de réduction carbone. Ces experts analysent les dossiers avec les équipes de terrain, qui travaillent en étroite collaboration avec les acteurs économiques publics et privés de leur territoire. «Les compétences d'Arkéa Banque E&I en matière d'énergies renouvelables sont essentielles pour appréhender la filière, anticiper les risques et comprendre un contexte réglementaire fluctuant, confirme Loïc Picot, Président d'IEL, producteur d'énergies renouvelables indépendant du Grand Ouest. L'expertise de leur back office en fait un partenaire financier privilégié pour développer des projets à long terme. ». En parallèle, l'offre de produits de placement a été resserrée autour d'une gamme 100 % responsable et un nouveau « prêt à impact », PACT, a été démocratisé afin d'accompagner les clients dans leurs démarches ESG sur des financements supérieurs à 3 M€. Si l'évolution de critères confiée à un organisme indépendant est favorable, la charge financière associée au financement diminue.

Lire aussi 3 mnAvec Tréso2, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels révolutionne la relation client/fournisseur

Financer, accompagner, soutenir

Grâce à cette palette d'outils incitatifs et à son ancrage territorial, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels est devenu un acteur incontournable des projets d'énergies renouvelables. En Bretagne, la banque finance ainsi la ferme éolienne de IEL, mais aussi la création de la centrale photovoltaïque Ker Heol à l'emplacement d'une ancienne déchetterie à ciel ouvert ou l'optimisation d'un parc éolien existant dans les Côtes d'Armor. Sur ce territoire très agricole, Arkéa Banque E&I s'engage également à promouvoir l'économie circulaire en finançant des centrales de méthanisation qui permettent de produire des biofertilisants et du gaz qui peut ensuite être utilisé par l'exploitant ou revendu dans des stations GNV. « Notre métier a énormément changé, conclut Stéphane Bavencoffe. Aujourd'hui nous mettons notre agilité et notre connaissance des territoires au service de projets vertueux qui permettent de limiter nos émissions de gaz à effet de serre tout en créant de la richesse. En soutenant les filières dans leur transformation durable, nous soutenons activement le développement économique de nos régions, pour demain et pour longtemps. »