Spectral TMS lève 2 millions d’euros pour placer durablement la réalité augmentée au service des industriels

Fondée en 2018 par Amaury Cottin et Maxence Boucas, Spectral est une solution combinant réalité augmentée et une plateforme SaaS permettant aux opérateurs industriels d'être guidés dans leurs tâches quotidiennes et facilitant la transmission du savoir-faire industriel dans différents secteurs : industries aéronautique, aérospatiale, automobile, pharmaceutique, équipementiers, ...

Spectral, Une technologie SaaS au service de la transmission de savoir-faire

Au contact des différents responsables de maintenance, productions, l'équipe Spectral a développé une solution guidant les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes tout en permettant un interfaçage avec les différents systèmes d'informations.

La réalité augmentée propose une nouvelle solution afin de réaliser des modes opératoires sans erreurs et donc atteindre l'excellence opérationnelle.

Spectral, Un enjeu au cœur de la révolution industrielle

Spectral permet de renouveler et digitaliser les modes opératoires, quand ces derniers en industrie sont encore sur papier ou non formalisés.

Des chiffres concrets sur des opérations de production avec notamment -98% d'erreurs commises, en maintenance 15% de temps d'arrêt machine par exemple ou encore +32% de temps de formation disponible par formateur par exemple.

Spectral, Une application applicable dans de nombreux domaines

La solution est également disponible sur mobile pour répondre aux demandes et usages des différents sites avec le lancement d'une application sans réalité augmentée en lien avec la plateforme SaaS déployée récemment chez Legrand.

Une levée pour accélérer la démocratisation de la RA

Cet apport de fonds va notamment permettre à Spectral TMS de déployer plus rapidement ses solutions de réalité augmentée, étendre son marché en Europe et à l'international plus facilement ainsi que la confiance accordée par leurs partenaires.

À propos de Spectral

Spectral TMS est une start-up française qui édite un logiciel de réalité augmentée pour le secteur industriel. Elle accompagne les industries dans leur transformation digitale tout en facilitant la transmission de leur savoir-faire. En accélérant de façon radicale les apprentissages et en les rendant accessibles instantanément, sa mission est d'offrir aux industriels des outils pour leur permettre de rayonner à l'international.

En savoir plus : https://spectraltms.com/

A propos d'Elaia

Elaia est une société européenne de capital-risque de premier plan avec une forte ADN technologique. Nous soutenons des startups tech innovantes qui ont l'ambition de se développer à l'international. Depuis 17 ans, notre engagement a été de fournir des performances élevées avec des valeurs.

En savoir plus : http://www.elaia.com - @Elaia_Partners

A propos de Go Capital

Go Capital est une société gérant des fonds d'investissement en amorçage et en capital risque, investissant dans des entreprises à fort contenu technologique situées dans le Grand Ouest de la France. Go Capital a investi dans plus de 100 entreprises technologiques à fort potentiel dans les secteurs des sciences de la vie (medtech, biotech), des deeptech (industrie 4.0 et transition énergétique), du digital.

Le fonds Loire Valley Invest, lancé en avril 2017, investissant dans des entreprises innovantes de la Région Centre Val de Loire a réalisé près de 23 investissements à ce jour. Le fonds a été souscrit par Bpifrance, la Région Centre Val de Loire, les métropoles d'Orléans et de Tours, des partenaires bancaires (Crédit Agricole Centre Loire, Caisse d'Epargne Loire Centre, Banque Populaire Val de France, BNPP), et des partenaires industriels et institutionnels (Groupama Paris Val de Loire, THELEM Assurances, EDF, Michelin, Revicentre).

www.gocapital.fr

