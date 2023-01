Suivez la 3ème Rencontre des Présidents de l’Alliance pour le Mécénat de compétences.

Organisée tous les 2 ans, l'édition 2023 fera débat autour de la question « Quels leviers d'incitation pour ancrer durablement le mécénat de compétences dans l'entreprise ? » Chacun des dirigeants témoignera ainsi de sa volonté et des actions menées au sein de son entreprise.

L'ensemble des interventions sera à retrouver sur ce lien.

Une alliance novatrice pour un engagement commun

Créée en 2019, à l'initiative du groupe SNCF et autour de 15 dirigeants, l'Alliance pour le Mécénat de compétences compte aujourd'hui 27 membres.

Chaque entreprise membre s'engage en signant un Manifeste composé des 7 engagements individuels et collectifs suivants : développer un programme Mécénat de compétences, offrir une variété de missions à tous les salariés, valoriser l'acte d'engagement, évaluer les résultats des programmes, encourager les entreprises de toutes tailles à déployer un dispositif, partager les pratiques en France et à l'international et mesurer l'impact sur la société.

Face aux multiples défis, les entreprises sont attendues. Elles ont un rôle sociétal à jouer et le Mécénat de compétences en est un levier naturel.

« Le dispositif est en effet vertueux et bénéfique pour les associations bénéficiaires, les entreprises mécènes, les salariés engagés et le vivre ensemble au sein de notre société en général. » explique Isabelle Million, Déléguée générale de l'Alliance pour le Mécénat de compétences.

Les résultats du 2ème Baromètre publié par l'Alliance montrent nettement les atouts du mécénat de compétences.

C'est un accélérateur d'efficacité : 83% des associations interrogées estiment que le dispositif « joue un rôle structurant dans leur organisation ».

C'est un facilitateur d'engagement : pour 42% des salariés, leur mission en Mécénat de compétences constitue une première expérience d'engagement associatif.

C'est un levier d'attractivité : 77% des collaborateurs notent un attachement plus fort avec l'entreprise.

Ces enseignements plus qu'encourageants illustrent un mouvement de fond qui se développe tant dans le monde associatif que celui de l'entreprise.

3 questions à Marianne Eshet, Présidente de l'Alliance pour le Mécénat de compétences.

Comment définiriez-vous le Mécénat de compétences ?

Marianne Eshet - C'est la possibilité que donne une entreprise à ses salariés, pour s'engager en faveur d'une association d'intérêt général, sur son temps de travail.

Le Mécénat de compétences permet de partager des savoir-faire et de créer du lien au cœur des territoires. C'est une solution concrète, qui peut transformer en profondeur l'association mais aussi l'entreprise. Il joue le rôle de déclencheur pour l'engagement des jeunes en particulier et c'est une bonne nouvelle !

Jérôme Fourquet, Directeur du département Opinion à l'IFOP, en parle comme « l'un des rares sujets de consensus dans l'entreprise ».

C'est donc un engagement qui rassemble et j'ajouterai qu'il est 4 fois gagnant ; pour les associations, pour les entreprises et leurs salariés et in fine pour la société tout entière !

Il est indispensable que chaque partie joue le jeu pour que la réussite et l'impact soient au rendez-vous.

Quelles formes peuvent prendre ses actions de mécénat ?

Il peut s'agir de compétences professionnelles (communication, comptabilité, juridiques...) ou de compétences humaines (accompagnement, soutien, mentorat ...). Toutes les compétences sont les bienvenues si elles sont utiles, c'est l'action d'engagement qui reste centrale.

Chaque entreprise, selon sa raison d'être, son activité et ses moyens va mettre en place un dispositif de Mécénat de compétences qui lui est propre. D'où une grande diversité d'approches et de pratiques. L'essentiel, est de répondre, en premier lieu, aux besoins des associations et d'aider chaque salarié à trouver la mission la mieux adaptée à son profil.

Qu'il s'agisse de mobiliser 100 salariés sur une journée pour une action collective ou un consultant/expert sur une mission de 6 mois ... seul compte la satisfaction des attentes et l'impact social associé.

Comment l'Alliance est-elle vouée à évoluer ?

Au sein de l'écosystème des acteurs de l'engagement, l'Alliance a été créée pour incarner et encourager l'impulsion de l'engagement au plus haut niveau de l'entreprise.

Aujourd'hui, l'Alliance est constituée de 27 entreprises, de tailles différentes (grands groupes, ETI) et de divers secteurs d'activité : food, conseil, banque, énergie, transport, assurance ...

Après 4 ans d'existence, c'est une belle réussite collective ! Notre objectif est d'aller plus loin dans la représentativité des entreprises pour peser plus et mieux en faveur de l'engagement citoyen.

Engagée au plus haut niveau, l'Alliance confortera ainsi sa place pour agir utilement dans son secteur et inciter un nombre croissant d'entreprises et de salariés à s'engager à leur tour dans le Mécénat de compétences.

Ils sont engagés au sein de l'Alliance

Accenture, Groupe ADP, Algoé, Allianz France, Artélia, Groupe BEL, BG, Bpifrance, CGI, Eurogroup Consulting, EY, Fédération Nationale Banque Populaire, Guerbet, KPMG, La Française des jeux, Groupe La Poste, ManpowerGroup, Open, Orange, PageGroup, PwC, Schneider Electric, Servier, SNCF, TotalEnergies, VINCI, Wavestone.